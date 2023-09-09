Избил и поджег мужчину на остановке в Пурвциемсе: уголовное дело об убийстве передано в прокуратуру

Государственная полиция передала в Рижскую Зиемельскую прокуратуру уголовное дело с просьбой предъявить обвинение молодому человеку, который поджег мужчину на остановке общественного транспорта в Пурвциемсе, в результате чего тот позже скончался в больнице, сообщает агентство LETA.
Так, 22 мая Государственная полиция получила вызов на остановку общественного транспорта в Риге на улице Дзелзавас, где обгорел человек.
На место происшествия прибыли оперативные службы, пострадавшего 1982 года рождения доставили в медучреждение, где от полученных травм он скончался.
На месте событий по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали подозреваемого - мужчину 2002 года рождения, который ранее в поле зрения полиции не попадал.
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что мужчины ранее не были знакомы между собой, на остановке между ними возник конфликт, в результате чего злоумышленник избил оппонента и поджег его одежду.
Подозреваемому грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок до 20 лет.
К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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