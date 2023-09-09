Избил и поджег мужчину на остановке в Пурвциемсе: уголовное дело об убийстве передано в прокуратуру

Так, 22 мая Государственная полиция получила вызов на остановку общественного транспорта в Риге на улице Дзелзавас, где обгорел человек.

На место происшествия прибыли оперативные службы, пострадавшего 1982 года рождения доставили в медучреждение, где от полученных травм он скончался.

На месте событий по подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали подозреваемого - мужчину 2002 года рождения, который ранее в поле зрения полиции не попадал.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что мужчины ранее не были знакомы между собой, на остановке между ними возник конфликт, в результате чего злоумышленник избил оппонента и поджег его одежду.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок до 20 лет.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.