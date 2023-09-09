В Лудзенском крае мотоцикл столкнулся с трактором: погиб человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и еще 30 получили травмы, что значительно больше, чем в среднем за будний день.
Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, вчера около 15:00 в Лаудери Лудзенского края мотоцикл Kawasaki столкнулся с трактором. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, скончался от полученных травм, а другой получил травмы.
Трое из пострадавших были водителями электросамокатов, четверо - велосипедистами и пятеро - пешеходами.
Вчера полиция задержала девять водителей за вождение в нетрезвом состоянии и одного за употребление наркотиков. Начато девять уголовных процессов.
Составлено 160 протоколов о превышении скорости, три - за агрессивное вождение, а всего за нарушение правил дорожного движения оформлено 364 протокола.
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