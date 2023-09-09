В Лудзенском крае мотоцикл столкнулся с трактором: погиб человек

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, вчера около 15:00 в Лаудери Лудзенского края мотоцикл Kawasaki столкнулся с трактором. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, скончался от полученных травм, а другой получил травмы.

Трое из пострадавших были водителями электросамокатов, четверо - велосипедистами и пятеро - пешеходами.

Вчера полиция задержала девять водителей за вождение в нетрезвом состоянии и одного за употребление наркотиков. Начато девять уголовных процессов.

Составлено 160 протоколов о превышении скорости, три - за агрессивное вождение, а всего за нарушение правил дорожного движения оформлено 364 протокола.