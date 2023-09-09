Кондолиза Райс: Путин ослеплен манией величия и шокирован ответом Запада на войну в Украине

Фото: BBC

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Фото: BBC

В ответ на это Райс напомнила, что в 2008 году в самом разгаре был мировой финансовый кризис, который осложнял перспективу введения более серьезных экономических санкций.

По ее словам, американская администрация, возможно, и была бы рада оказать Грузии более существенную помощь, но в реальном мире такой возможности попросту не было.

Что же касается аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе, по словам Райс, опять же, многие в американской администрации еще тогда говорили, что будущее Украины видят в НАТО — и именно в этом направлении нужно работать.

«Возможно, создание [за счет территории Украины] своеобразной „нейтральной зоны“ было ошибкой, — признала Кондолиза Райс. — Но должна сказать, что ответ, который Путин получил со стороны Запада в этот раз [в качестве реакции на полномасштабное вторжение], его наверняка шокировал. Потому что [на этот раз] и Америка, и Европа ответили очень серьезно».

Ведущая Би-би-си усомнилась в том, что Путина легко шокировать — однако Райс подтвердила, что не ошиблась при выборе слова.

«Я действительно думаю, что он шокирован», — повторила она.

По мнению Райс, Путин мыслит имперскими категориями.