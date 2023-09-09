У берегов Эстонии и Латвии начинаются масштабные учения НАТО

Одним из сценариев, отрабатываемых в ходе этих учений, является ситуация, когда противник блокирует торговое судно. В результате происходит нападение на корабль НАТО и разворачивается эскалация, подтвердили в Минобороны Германии.

Кроме того, как сообщили в бундесвере, планируется отработать действия союзников в ситуации, когда на одну из стран НАТО совершено нападение, в ответ на которое задействуют подразделения НАТО у побережья Балтийского моря с использованием кораблей, самолетов и десантных частей.

Маневры продлятся две недели.

В маневрах примут участие около 30 кораблей и более 3000 солдат из всех стран НАТО, расположенных в районе Балтийского моря, а также США, Канада, Нидерланды, Бельгия, Франция, а также Швеция, которая пока не входит в НАТО.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: только не при нас", - заявил вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

США отправляют для участия в маневрах корабль Mesa Verde, сообщил Каак.

Длина корабля более 200 метров. Он может перевозить и высаживать на берег 800 морских пехотинцев для проведения десантных операций.