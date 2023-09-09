У берегов Эстонии и Латвии начинаются масштабные учения НАТО

В субботу, 9 сентября, в Балтийском море у берегов Эстонии и Латвии страны НАТО начали масштабные учения Northern Coasts, сообщает телекомпания DW.
Одним из сценариев, отрабатываемых в ходе этих учений, является ситуация, когда противник блокирует торговое судно. В результате происходит нападение на корабль НАТО и разворачивается эскалация, подтвердили в Минобороны Германии.
Кроме того, как сообщили в бундесвере, планируется отработать действия союзников в ситуации, когда на одну из стран НАТО совершено нападение, в ответ на которое задействуют подразделения НАТО у побережья Балтийского моря с использованием кораблей, самолетов и десантных частей.
Маневры продлятся две недели.
В маневрах примут участие около 30 кораблей и более 3000 солдат из всех стран НАТО, расположенных в районе Балтийского моря, а также США, Канада, Нидерланды, Бельгия, Франция, а также Швеция, которая пока не входит в НАТО.
"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: только не при нас", - заявил вице-адмирал Ян Кристиан Каак.
США отправляют для участия в маневрах корабль Mesa Verde, сообщил Каак.
Длина корабля более 200 метров. Он может перевозить и высаживать на берег 800 морских пехотинцев для проведения десантных операций.
Одной из главных задач маневров станет обеспечение безопасности морских путей в Балтийском море.
"Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских маршрутов снабжения в Балтийском море", - сказал Каак.
"Если Сувалкский коридор будет перекрыт - а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия - то у нас останутся только морские пути", - добавил он.
Уже сообщалось, что с5 сентября по 2 октября по всей Латвии пройдут комплексные учения государственной обороны Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами (NBS).
В целях улучшения и усиления потенциала для выполнения задач в случае угрозы государству в рамках учений Namejs 2023 запланировано сотрудничество с Министерством обороны и подведомственными ему учреждениями, Министерством внутренних дел и подведомственными ему учреждениями, Службой неотложной медицинской помощи, а также рядом самоуправлений и предприятий.
В учениях примут участие солдаты и земессарги всех подразделений NBS, а также военнослужащие первого призыва СГО и солдаты запаса.
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