Украинцы на оккупированных территориях сопротивляются "выборам", организованным РФ

Российские власти назначили дату проведения "выборов" на оккупированных территориях Украины. Они должны состояться 10 сентября. СБУ выявила более 3,5 тысяч организаторов и участников "выборов" в РФ, сообщают зарубежные СМИ.
Представители проукраинского движения "Желтая лента" заявили 2 сентября, что украинцы на оккупированных территориях не проявляют интереса к участию в "выборах", организованных российскими властями.
По словам активистов, местные жители не открывают двери, а урны, уже открытые для голосования и хранения голосов, фактически остаются практически пустыми.
5 сентября Национальный центр сопротивления сообщил, что российские власти привлекли на "выборы" "наблюдателей" из России, поскольку на оккупированных территориях не оказалось украинцев, желающих участвовать в этом процессе.
Многих, кто решил проголосовать досрочно, попросили проголосовать в присутствии вооруженных российских солдат.
Украинские власти заявили, что любой гражданин Украины, причастный к организации выборов, в будущем может быть наказан.
Как отмечают в власти Украины, Россия с помощью "выборов" на оккупированных территориях пытается представить ситуацию так, что они защищают именно территорию России.
На "выборах" на оккупированных российскими войсками украинских территориях две трети так называемых кандидатов не являются местными жителями.
Как передает корреспондент "Униан", такую статистику озвучил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Андрей Юсов.
"Около двух третей кандидатов на этих псевдовыборах - не местные жители. Это граждане РФ, привезенные с других территорий или непосредственно из самой России", - сказал Юсов.
Все кандидаты либо русские, либо пророссийские. Среди них есть и чиновники, назначенные Москвой.
Министр иностранных дел Украины отметил, что подобные "выборы" не будут иметь никакой юридической силы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил происходящее.
"Российская Федерация занимается организацией фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины. Эти так называемые "выборы" проходят почти через год после того, как Кремль устроил фиктивные референдумы для аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, и спустя более девяти лет после российской аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя", заявил госсекретарь.
"Кремль надеется, что заранее предопределенные, сфабрикованные результаты [голосования] усилят незаконные претензии России на оккупированные ею части Украины", - добавил он.
Это заявление вызвало реакцию посольства России в США, которое обвинило Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела России.
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