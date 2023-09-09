Украинцы на оккупированных территориях сопротивляются "выборам", организованным РФ

"Около двух третей кандидатов на этих псевдовыборах - не местные жители. Это граждане РФ, привезенные с других территорий или непосредственно из самой России", - сказал Юсов.

Все кандидаты либо русские, либо пророссийские. Среди них есть и чиновники, назначенные Москвой.

Министр иностранных дел Украины отметил, что подобные "выборы" не будут иметь никакой юридической силы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил происходящее.

"Российская Федерация занимается организацией фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины. Эти так называемые "выборы" проходят почти через год после того, как Кремль устроил фиктивные референдумы для аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины, и спустя более девяти лет после российской аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя", заявил госсекретарь.

"Кремль надеется, что заранее предопределенные, сфабрикованные результаты [голосования] усилят незаконные претензии России на оккупированные ею части Украины", - добавил он.

Это заявление вызвало реакцию посольства России в США, которое обвинило Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела России.