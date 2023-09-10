Reuters: РФ пока не может компенсировать дефицит снарядов

Россия в ближайшие годы может увеличить производство артиллерийских снарядов до 2 миллионов единиц в год, однако по-прежнему будет испытывать их нехватку в условиях войны против Украины. Такую точку зрения чиновник одной из западных стран, пожелавший, чтобы его имя осталось неназванным, высказал в пятницу, 8 сентября, в беседе с агентством Reuters.

В 2022 году российские войска применили в Украине от 10 до 11 млн единиц снарядов, считает собеседник Reuters. По его словам, силы РФ оказались в затруднительном положении.

Вложения РФ в оборонный сектор могут создать условия для выпуска около 200 танков в год, но и этот показатель не перекрывает потребности Москвы, объяснил чиновник. "Если вы потеряли 2000 танков, вам понадобится десятилетие, чтобы прийти к состоянию, в котором вы начинали", - заявил он. Ранее западные эксперты оценивали потенциал роста российского производства снарядов и танков вдвое ниже, отмечает агентство.

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