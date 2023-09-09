Стороны конфликта в Нагорном Карабахе договорились открыть два коридора для гуманитарной помощи, в том числе Лачинский

Когда именно начнут действовать коридоры, пока неясно. Советник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев, подтвердивший факт договоренности агентству Reuters, сообщил, что оба коридора должны начать работать одновременно и что азербайджанский контрольный пункт на дороге через Лачин останется на месте.

Договоренность касается гуманитарной помощи, доставляемой Российским Красным Крестом и Международным Комитетом Красного Креста.

Власти отколовшегося региона согласились пропустить грузы с гуманитарной помощью с территории, контролируемой Баку, впервые за два десятилетия, в обмен на восстановление дорожного сообщения с Арменией по Лачинскому коридору.

Эти шаги, о которых первым сообщило армянское агентство «Арменпресс», частично удовлетворяют многолетнее требование Азербайджана о восстановлении движения транспорта с азербайджанской территории в отколовшийся регион.

«Арменпресс» со ссылкой на власти Карабаха передал, что они «решили разрешить доступ российских товаров в нашу республику через город Аскеран». Этот город находится недалеко от линии фронта с Азербайджаном.

Контекст Фото: BBC