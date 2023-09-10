Фото ⟩ Шествие Дня отца в Риге собрало сотни участников

Шествие началось от памятника Свободы и отправилось к Верманскому саду. В шествии приняли участие дети и их родители, а также родители родителей. Детей во время шествия развлекали клоуны и актеры, одетые в костюмы различных зверей.

Участники шествия держали в руках плакаты, на которых были нарисованы дети вместе со своими отцами, а также ободряющие надписи, например - "Мой папа самый лучший", "Я люблю своего папу", "Горжусь, что я отец!" и так далее.

За порядком во время шествия следили как сотрудники муниципальной полиции, так и сотрудники Государственной полиции.

Мероприятие продолжается в Верманском саду. Там выступят оркестр Земессардзе, клуб Capoeira Latvia, группа перкуссиониста Нила Иле ZemeDunn, рок-группа Dzelzs vilks и другие артисты. Концертную программу проводят Ансис Клинтсонс и руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смилдзиня.

Развлечения и мероприятия в честь пап на территории парка запланированы так, чтобы в течение всего дня они были интересны семьям с совсем маленькими и большими детьми. Папе можно сделать подарок или венок, а также сделать совместный семейный снимок на фотостене.

Семьям с младенцами предоставлена специальная зона отдыха, где они могут покормить и переодеть малыша, а старшие дети могут попробовать экстремальные занятия, например, прыжки с высоты четырех метров. Также в Верманском саду работает ярмарка и кафе под открытым небом.

Мероприятия Дня отца проходят и в других городах и регионах Латвии.