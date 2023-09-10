Минблаг: в Латвии увеличивается участие отцов в воспитании детей

Минблаг отмечает, что, хотя за последние пять лет увеличилось число отцов, которые остаются дома с ребенком в случае болезни ребенка, чаще всего больничные берут матери. В 2022 году среди получивших пособие по уходу за больным ребенком 68,1% составили женщины, а 31,9% - мужчины.

Из всех получателей родительских пособий в июле этого года (17 874 получателя пособия) 82,6% составляли женщины и 17,4% - мужчины, тогда как в июле прошлого года их было 84% и 16% соответственно. Из указанного числа 88% получают родительское пособие до достижения ребенком 1,5 лет.

15% всех получателей родительского пособия в июле этого года были работающими получателями родительского пособия, из них 74,5% - мужчины, а 25,5% - женщины. В прошлом году работающих получателей родительских пособий было 13%.

Минблаг напоминает, что закон о труде предусматривает определенные права, которые позволяют отцам уделять больше времени детям на разных этапах их возраста. Отцы, воспитывающие менее трех детей в возрасте до 14 лет, имеют право на дополнительный отпуск не менее чем на один рабочий день. Лицам, имеющим на попечении не менее трех детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида, предоставляется три рабочих дня дополнительного отпуска.