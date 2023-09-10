Минблаг: в Латвии увеличивается участие отцов в воспитании детей

В последние годы в Латвии возрастает активная роль отцов в воспитании детей, что подтверждают и данные о количестве отцов, уходящих в отпуск по отцовству, сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния.
С 2010 года второе воскресенье сентября является в Латвии Днем отца. Индекс гендерного равенства "Время", который оценивает время, уделяемое домашним делам, экономической и социальной деятельности, уходу за детьми, в Латвии составляет 65,8 балла, что близко к среднему показателю по ЕС (64,9).
В Латвии мужчины занимаются домашним хозяйством чаще, чем в среднем по странам ЕС. С другой стороны, данные Центрального статистического управления показывают, что на вопрос о частоте выполнения домашних обязанностей (приготовление пищи и/или работа по дому) в Латвии 93% женщин и 75% мужчин ответили, что выполняют эти обязанности минимум несколько дней в неделю.
Минблаг сообщает, что на начало 2023 года в Латвии насчитывалось 117 800 неполных семей, имеющих хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка. Из них 98,5 тыс. или 83,6% - семьи матерей-одиночек и 19,3 тыс. или 16,4% - семьи отцов-одиночки.
В прошлом году больше всего детей родилось у отцов в возрасте от 30 до 34 лет - 5216 детей. У отцов в возрасте 35-39 лет родилось 3953 ребенка, в возрасте 25-29 лет - 3035 детей.
В 2022 году пособие по уходу за ребенком получил 9021 мужчина, средний возраст которых составил 33,91 года.
Минблаг отмечает, что, хотя за последние пять лет увеличилось число отцов, которые остаются дома с ребенком в случае болезни ребенка, чаще всего больничные берут матери. В 2022 году среди получивших пособие по уходу за больным ребенком 68,1% составили женщины, а 31,9% - мужчины.
Из всех получателей родительских пособий в июле этого года (17 874 получателя пособия) 82,6% составляли женщины и 17,4% - мужчины, тогда как в июле прошлого года их было 84% и 16% соответственно. Из указанного числа 88% получают родительское пособие до достижения ребенком 1,5 лет.
15% всех получателей родительского пособия в июле этого года были работающими получателями родительского пособия, из них 74,5% - мужчины, а 25,5% - женщины. В прошлом году работающих получателей родительских пособий было 13%.
Минблаг напоминает, что закон о труде предусматривает определенные права, которые позволяют отцам уделять больше времени детям на разных этапах их возраста. Отцы, воспитывающие менее трех детей в возрасте до 14 лет, имеют право на дополнительный отпуск не менее чем на один рабочий день. Лицам, имеющим на попечении не менее трех детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида, предоставляется три рабочих дня дополнительного отпуска.
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