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Три года с момента убийства Павла Ребенока: полиция не комментирует результаты расследования

rus.tvnet.lv/LETA
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Павел Ребенок
Павел Ребенок Фото: Zane Bitere/LETA

С момента убийства адвоката Павла Ребенока прошло три года, и детальных комментариев по результатам расследования полиция не дает, заявляя лишь, что оно продолжается.

В полиции не уточнили, какие версии сейчас расследуются, установлены ли нападавшие и ожидаются ли ответы на запросы о правовой помощи из зарубежных стран.

Спустя год после убийства агентству LETA сообщили в полиции, что расследуются две версии преступления - убийство ради ограбления или связанное с профессиональной деятельностью Ребенока.

На данный момент по уголовному делу опрошено и допрошено более 300 человек.

Адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября 2020 года в своем доме в Лангстини. Во время нападения пострадал его партнер Ингус Баландин.

Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката, взломав дверь, и избили своих жертв. С места преступления были похищены дорогие часы и украшения.

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