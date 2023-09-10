В Украине российские войска обстреляли авто гуманитарной группы. Погибли два человека

"Когда они проезжали через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась", - сказано в сообщении организации.

Испанские власти подтвердили, что одной из погибших является 32-летняя Эмма Игуаль, директор Road to Relief, гражданка Испании. Другой жертвой стал гражданин Канады Энтони Игнат.

Еще двое добровольцев - граждане Германии - получили осколочные ранения и ожоги, они находятся в больнице.

Организация Road to Relief создана в марте 2022 года и оказывает гуманитарную помощь жителям украинских населенных пунктов вблизи линии фронта, а также эвакуирует людей из зоны боевых действий.