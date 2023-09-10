Киев посчитал, сколько российских солдат находится в Украине

"Россия сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих. Это если не считать Росгвардию, другие структуры, специальные подразделения, силовые структуры РФ, которые обеспечивают оккупационную власть на наших территориях", - рассказал Вадим Скибицкий

По его словам, с начала полномасштабной войны Россия не достигла своей стратегической цели - полностью оккупировать территорию Украины. У врага были и другие цели, такие как полная оккупация Луганской и Донецкой областей.

"И именно сейчас, на сегодняшний день, наиболее активные боевые действия Россия проводит, по сути, на двух направлениях: Купянск - Лиман и Марьинка - Донецк, - чтобы выполнить хоть какую-то задачу и полностью выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", - пояснил Скибицкий.