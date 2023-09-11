Видео ⟩ Может ли неотвеченный телефонный звонок стать причиной отказа в 1-й Рижской больнице

В передачу 4. studija Латвийского телевидения (LTV) обратилась зрительница, возмущенная порядком в очереди ожидающих в 1-й Рижской больнице.
Весной Зане Сенькова, отправив электронное письмо, записалась в очередь ожидающих в 1-й Рижской больнице на две услуги. На следующий день ей перезвонили из больницы, что поставили ее на очередь, а также зафиксировали, что услуга нужна Зане в конце года. Однако предложение от медучреждения поступило уже в середине лета.
"Я сказал, что мне обследование нужно в конце года. "Выбрать вы не можете". Почему? "Когда мы предлагаем, то и есть". Я сказала, что мне придется отказаться, мне нужно в конце года. "Ну, вы знаете, мы вам уже дважды предлагали". Как? - спросила я. "Мы дважды звонили вам, вы не сняли трубку". И тогда это считается отказом? "Да, это считается для нас отказом, и сейчас был третий раз". И разговор был прерван", - рассказала Зане.
Как утверждает заведующий отделом развития услуг и обслуживания клиентов 1-й Рижской больницы Алексей Молчанов, в архиве системы звонков не обнаруживается, что госпоже Сеньковой звонили два предыдущих раза и этот третий был бы решающим. Представитель больницы не отрицает, что общение во время конкретного звонка не было примером в коммуникации.
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