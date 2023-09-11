Когда ребенку следует принимать дополнительные витамины?

Витамины группы В также могут синтезироваться самим организмом, этот процесс происходит в кишечнике. Если вам случилось заболеть, и в период лечения вам пришлось принимать антибиотики, синтез витамина В может быть нарушен. "Наряду с возбудителем инфекции антибиотики уничтожат и полезные бактерии, которые до сих пор помогали вырабатывать витамины группы В. Тогда семейный врач может порекомендовать дополнительный прием пробиотиков, которые способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника, а также витамина В", - рассказывает фармацевт Apotheka Лайла Залите.

Дети, испытывающие недостаток витамина D, жалуются на утомляемость, потерю аппетита, они бледны, часто болеют вирусными заболеваниями. Во многих исследованиях уже доказано, что достаточный уровень витамина D в крови необходим как для нормального функционирования иммунной системы, так и для крепости костей. Из продуктов питания витамин D можно найти в яйцах, лососе, тунце, молоке, но в первую очередь он синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, если вы находитесь под прямыми солнечными лучами без солнцезащитного крема от С 11.00 до 15.00 более 30 минут. "Однако это всегда палка с двумя концами – с одной стороны, на солнце можно получить витамин D, которого нам так не хватает, с другой – чтобы снизить риск заболевания раком кожи, рекомендуется избегать загорать и рекомендовано пользоваться солнцезащитными кремами. Однако, учитывая, что мы живем в широтах, где относительно мало солнечных дней, а дети не всегда все свободное время проводят на улице, решением является прием витамина D в дополнение к рациону круглый год или хотя бы с октября по май, когда у нас значительно меньше солнца", – указывает фармацевт Apotheka Лайла Залите. Следует подчеркнуть, что организмом усваивается лишь около 10% витамина D, поступающего с пищей, и этого недостаточно!