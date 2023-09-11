Когда ребенку следует принимать дополнительные витамины?

В идеальном мире все необходимые минералы и витамины следует получать с помощью полноценного рациона. Но сколько людей действительно живут сегодня в таком мире? "Мы находимся в широтах, где солнце не светит 365 дней в году, период темной и прохладной погоды довольно продолжительный, дети периодически болеют, и при оценке ежедневного меню вряд ли кто-то получит от специалиста – нутрициолога оценку "10 баллов", поэтому следует периодически задумываться о том, как укрепить свое здоровье", - говорит Лайла Залите, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, и рассказывает о трех часто встречающихся ситуациях, когда детям рекомендуется дополнительно принимать витамины.
Ситуация 1: После болезни курс витамина С
Если в организме будет недостаток витамина С, защитные силы организма снизятся, а также начнутся серийные заболевания. "При употреблении в рацион достаточного количества овощей, фруктов и ягод дефицит витамина С в настоящее время у в целом здоровых детей встречается редко, однако витамин С можно использовать для укрепления иммунитета после периодов заболеваний. Это витамин, который не накапливается в организме, и он важен не только для иммунитета, но и для здоровья десен, зубов, костей, кожи, а также способствует лучшему усвоению железа в организме. Если у ребенка анемия или низкий уровень гемоглобина, то при употреблении в пищу, например, мяса или других продуктов, считающихся хорошим источником железа, следует также подумать о приеме витамина С, чтобы способствовать лучшему усвоению железа", – рассказала фармацевт Apotheka Лайла. Залите.
Ситуация 2: Вегетарианцы, как правило, испытывают дефицит витаминов группы B
Самой распространенной причиной авитаминоза у детей является не только заболевание, но и стремительный процесс роста и ежедневный несбалансированный рацион. Если ребенок начинает жаловаться на то, что ему трудно сосредоточиться на уроках, на утомляемость и сонливость, стоит оценить, не хватает ли в организме витаминов группы В - они заботятся об эмоциональном и неврологическом здоровье ребенка. "Поскольку источниками витамина B являются также мясо и молочные продукты, дефицит этого витамина, как правило, характерен для семей, выбравших вегетарианскую диету", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Витамины группы В также могут синтезироваться самим организмом, этот процесс происходит в кишечнике. Если вам случилось заболеть, и в период лечения вам пришлось принимать антибиотики, синтез витамина В может быть нарушен. "Наряду с возбудителем инфекции антибиотики уничтожат и полезные бактерии, которые до сих пор помогали вырабатывать витамины группы В. Тогда семейный врач может порекомендовать дополнительный прием пробиотиков, которые способствуют восстановлению нормальной микрофлоры кишечника, а также витамина В", - рассказывает фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Ситуация 3: В темное время года витамин D – друг иммунитета
Дети, испытывающие недостаток витамина D, жалуются на утомляемость, потерю аппетита, они бледны, часто болеют вирусными заболеваниями. Во многих исследованиях уже доказано, что достаточный уровень витамина D в крови необходим как для нормального функционирования иммунной системы, так и для крепости костей. Из продуктов питания витамин D можно найти в яйцах, лососе, тунце, молоке, но в первую очередь он синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, если вы находитесь под прямыми солнечными лучами без солнцезащитного крема от С 11.00 до 15.00 более 30 минут. "Однако это всегда палка с двумя концами – с одной стороны, на солнце можно получить витамин D, которого нам так не хватает, с другой – чтобы снизить риск заболевания раком кожи, рекомендуется избегать загорать и рекомендовано пользоваться солнцезащитными кремами. Однако, учитывая, что мы живем в широтах, где относительно мало солнечных дней, а дети не всегда все свободное время проводят на улице, решением является прием витамина D в дополнение к рациону круглый год или хотя бы с октября по май, когда у нас значительно меньше солнца", – указывает фармацевт Apotheka Лайла Залите. Следует подчеркнуть, что организмом усваивается лишь около 10% витамина D, поступающего с пищей, и этого недостаточно!
Врач порекомендует наиболее подходящие для ребенка дозы витамина D, но
здесь также следует помнить поговорку - слишком много - это плохо: передозировка витамина D может вызвать такие симптомы, как рвота, запор, снижение аппетита и повышение артериального давления.
"Если витамин D, принимаемый в правильных дозах, укрепляет кости, передозировка может иметь противоположный эффект и костные структуры ослабляются", – предупреждает фармацевт. Осенью, когда солнечных дней становится значительно меньше, детям рекомендуется давать и рыбий жир, ведь полезные жирные кислоты также помогают организму вырабатывать витамин D, улучшают иммунитет и улучшают концентрацию внимания, что немаловажно для школьников.
По одиночке или поливитамины?
"Если рацион разнообразный, как радуга, ребенку, вероятно, не нужно принимать дополнительные витамины", - говорит фармацевт Apotheka Лайла Залите. Также часто говорят, что не стоит увлекаться приемом поливитаминов или комплексных витаминов – лучше целенаправленно и по одному принимать недостающие витамины: С, Е, D и т. д. "В то же время при приеме витаминов по одному существует риск, что при их приеме в неправильных дозах они не будут "сочетаться" в организме, например, слишком высокие дозы принимаемого витамина А могут снизить количество витамина С в организме, но в поливитаминах обычно в одной таблетке или драже сочетаются несколько витаминов и минералов в таких сочетаниях, которые, попадая в организм, не препятствуют, а помогают друг другу усваиваться и обеспечивают максимальную пользу для здоровья. Поэтому, если после консультации с врачом рекомендованы комплексные витамины, необходимость их применения не должна подвергаться сомнению. По большей части поливитамины предназначены для профилактики перед сезоном гриппа или когда организму необходимо укрепиться после болезни", - говорит фармацевт Лайла Залите. Обычно поливитамины применяют в виде курса в течение одного месяца, затем требуется перерыв.
Важно - употреблять, но не переусердствовать!
Хотя витамины не являются лекарством, их также важно применять согласно рекомендациям врача и не допускать передозировок.
При употреблении витаминов в слишком больших количествах они также могут быть токсичными для детей, особенно жирорастворимые витамины: К, Е, D, А.
Совет родителям детей - храните витамины в недоступном для детей месте! В настоящее время витамины, предназначенные для детей, визуально очень напоминают конфеты - мармеладные мишки, драже. Это облегчает прием препаратов, но, если витамины хранятся в легкодоступном для детей месте, риск передозировки возрастает. Если ребенок склонен к аллергии, следует также тщательно оценить другие вещества в составе комплексных витаминов, такие как ксилит, аспартам, которые имеют свойство вызывать обострение аллергии.
В каких случаях ребенку обязательно нужно принимать дополнительные витамины?
О необходимости приема витаминов помимо ежедневного рациона спросите у семейного врача или фармацевта в аптеке. Витамины чаще всего рекомендуют принимать дополнительно, если:
- выявлен низкий уровень витамина D в крови;
- имеют нарушения роста и развития;
- диагностировано хроническое заболевание;
- ограниченная, строгая диета, веганство, пищевая непереносимость, непереносимость лактозы;
- недостаточная масса тела.
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