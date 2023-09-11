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Самолет со сборной Латвии по баскетболу сделает круг почета вокруг Риги

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Сборная Латвии по баскетболу перед самолетом.
Сборная Латвии по баскетболу перед самолетом. Фото: airBaltic/Twitter

В честь сборной Латвии по баскетболу самолет airBaltic, прибыв в Латвию, совершит символический круг почета вокруг Риги на более низкой высоте, чем положено по стандартной процедуре, сообщили представители airBaltic.

При этом в авиакомпании отметили, что это не будет прямой перелет над центром столицы.

Ожидается, что самолет прилетит в Ригу около 16:40 по местному времени.

Последние нюансы проведения круга почета еще согласовываются, поэтому точное время airBaltic назвать сейчас не может. Круг почета будет осуществлен с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Как уже сообщалось, сегодня в 17:30 в Риге у памятника Свободы состоится торжественная встреча сборной Латвии по баскетболу, которая завершила свой дебют на чемпионате мира на высоком пятом месте.

Как сообщили агентству LETA в управлении внешних связей Рижской думы, организаторы мероприятия призывают болельщиков не ехать в аэропорт "Рига", а собраться у памятника Свободы. Точная информация о маршруте, по которому спортсмены отправятся от аэропорта "Рига" к памятнику Свободы, будет предоставлена сегодня в течение дня.

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