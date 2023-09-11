Самолет со сборной Латвии по баскетболу сделает круг почета вокруг Риги

After an intense @FIBAWC World Cup 2023 we're flying our @basketbols dream team home from Dubai! 🇦🇪🇱🇻 The team captured the hearts of everyone with their performances, and we couldn't be prouder to welcome them on board 🏀✈️ Join us and follow the flight back to Latvia here:… pic.twitter.com/WfFrffXLrb — airBaltic (@airBaltic) September 11, 2023

При этом в авиакомпании отметили, что это не будет прямой перелет над центром столицы.

Ожидается, что самолет прилетит в Ригу около 16:40 по местному времени.

Последние нюансы проведения круга почета еще согласовываются, поэтому точное время airBaltic назвать сейчас не может. Круг почета будет осуществлен с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Как уже сообщалось, сегодня в 17:30 в Риге у памятника Свободы состоится торжественная встреча сборной Латвии по баскетболу, которая завершила свой дебют на чемпионате мира на высоком пятом месте.

Как сообщили агентству LETA в управлении внешних связей Рижской думы, организаторы мероприятия призывают болельщиков не ехать в аэропорт "Рига", а собраться у памятника Свободы. Точная информация о маршруте, по которому спортсмены отправятся от аэропорта "Рига" к памятнику Свободы, будет предоставлена сегодня в течение дня.