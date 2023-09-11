Ким Чен Ын отправился к Путину с визитом. При чем тут Украина?

Ранее его визит анонсировали западные издания. Газета New York Times сообщала, что Ким Чен Ын приедет во Владивосток на переговоры с Путиным, чтобы обсудить поставки артиллерийских снарядов и противотанковых ракет из КНДР.

Представитель Кремля Дмитрий Песков это не комментировал, а Белый дом и Госдепартамент США призывали Северную Корею не помогать России боеприпасами.

«Как мы уже предупреждали, переговоры о поставках оружия между Россией и КНДР активно продвигаются, — говорила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон. – Мы располагаем информацией о том, что Ким Чен Ын ожидает продолжения этих дискуссий, включая дипломатическое взаимодействие на уровне лидеров в России».

Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, также писало, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. По его данным, Пхеньян может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности.

«Все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева», — отмечало издание. Россия в ответ может предложить КНДР зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте, следовало из публикации.

Северокорейское оружие могло бы помочь России в боевых действиях в Украине, но, вероятно, оно недостаточно современное, чтобы изменить ход войны, пишет в понедельник Bloomberg.