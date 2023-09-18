RUS TVNET - место для диалога.

Каждый из нас живет в своем собственном информационном пузыре, и это нормально. Разнообразие мнений - важная ценность демократического общества. Но информационный пузырь создает представление о правильности лишь своего мнения. Только слушая, можно понять другого. Только общаясь, можно достичь объективности.
Ценности ведущего медиадома Латвии TVNET GRUPA - разнообразие, активная позиция, смелость и доверие. Мы понимаем, что в Латвии живут очень разные люди, мы признаем, что наше общество - не однородное, мы знаем, что для части населения родной язык в не менее родной Латвии - русский.
Мы слышим вас, мы видим вас, мы знаем вас, мы сами - эта часть, поэтому для нас важно продолжать информировать, просвещать и вдохновлять в том числе на русском языке.
RUS TVNET - это место для диалога.
Мы выступаем за качественную журналистику, проверенные факты, мы осознаем вес каждого нашего слова, и наш главный судья - это ты, читатель.
Ежедневно RUS TVNET читают порядка 40-50 тысяч человек, ежемесячно - 250-300 тысяч человек.
У RUS TVNET - четкая антивоенная позиция, мы выступаем за гуманизм и смелость, открытость, толерантность и прогрессивность. Мы выступаем против агрессии, ксенофобии, гомофобии, радикализации во взглядах, на словах и в действиях.
Миссия RUS TVNET - не допустить маргинализации, радикализации и закрытости русскоязычной части населения Латвии. Каждый день мы стараемся способствовать инклюзивности общества и стремлению к европейским демократическим ценностям.
RUS TVNET выступает за безопасное информационное пространство. Для нас важна локальная русскоязычная аудитория. Для нас важно, чтобы люди в Латвии жили в едином информационном поле.
Помните, после начала полномасштабной войны России в Украине политики и общественные деятели Латвии выступили с посылом: "Русскоязычные жители Латвии, вы наши!", призывая не отождествлять местное население с преступлениями российского режима.
Для RUS TVNET все еще важен этот посыл. RUS TVNET - локальное медиа, уважающее разнообразие мнений и ценности демократии Латвии.
А еще мы уважаем прогресс и обитаем там, где обитаете и вы. Ищите RUS TVNET в удобных для вас социальных сетях:
RUS TVNET - место для диалога.