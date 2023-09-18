RUS TVNET - место для диалога.

Ценности ведущего медиадома Латвии TVNET GRUPA - разнообразие, активная позиция, смелость и доверие. Мы понимаем, что в Латвии живут очень разные люди, мы признаем, что наше общество - не однородное, мы знаем, что для части населения родной язык в не менее родной Латвии - русский.

Мы слышим вас, мы видим вас, мы знаем вас, мы сами - эта часть, поэтому для нас важно продолжать информировать, просвещать и вдохновлять в том числе на русском языке.

RUS TVNET - это место для диалога.

Мы выступаем за качественную журналистику, проверенные факты, мы осознаем вес каждого нашего слова, и наш главный судья - это ты, читатель.

Ежедневно RUS TVNET читают порядка 40-50 тысяч человек, ежемесячно - 250-300 тысяч человек.

У RUS TVNET - четкая антивоенная позиция, мы выступаем за гуманизм и смелость, открытость, толерантность и прогрессивность. Мы выступаем против агрессии, ксенофобии, гомофобии, радикализации во взглядах, на словах и в действиях.