Крупнейшая инвестиция в ПВО Латвии и Эстонии: страны купят немецкую систему IRIS-T

"Совершенно ясно, что у нас не может быть иллюзий в отношении России. Опыт Украины показывает важность современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была у Национальных вооруженных сил только в радиусе ближнего действия. В свою очередь система IRIS-T позволит осуществлять эффективную и всеобъемлющую оборону в радиусе среднего действия, она также совместима с системами НАТО, таким образом, выгода будет не только для Латвии, но и для всего региона", - подчеркивает Инара Мурниеце.

Эта инвестиция в противовоздушную оборону станет крупнейшей в истории Латвии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны IRIS-T способны предотвратить угрозу, исходящую от вражеских летательных аппаратов и дронов, в радиусе до 40 километров и на высоте до 20 километров. Совместная закупка системы одного вида позволит Латвии и Эстонии сэкономить бюджетные средства, а также облегчит взаимную координацию обороны региона Балтийских стран.