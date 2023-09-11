Крупнейшая инвестиция в ПВО Латвии и Эстонии: страны купят немецкую систему IRIS-T

В понедельник, 11 сентября, в немецком городе Реттенбах министр обороны Латвии Инара Мурниеце вместе с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром подписали базовый договор о покупке произведенной немецким предприятием Diehl Defence системы противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.
"Совершенно ясно, что у нас не может быть иллюзий в отношении России. Опыт Украины показывает важность современной системы противовоздушной обороны, которая до сих пор была у Национальных вооруженных сил только в радиусе ближнего действия. В свою очередь система IRIS-T позволит осуществлять эффективную и всеобъемлющую оборону в радиусе среднего действия, она также совместима с системами НАТО, таким образом, выгода будет не только для Латвии, но и для всего региона", - подчеркивает Инара Мурниеце.
Эта инвестиция в противовоздушную оборону станет крупнейшей в истории Латвии и Эстонии.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны IRIS-T способны предотвратить угрозу, исходящую от вражеских летательных аппаратов и дронов, в радиусе до 40 километров и на высоте до 20 километров. Совместная закупка системы одного вида позволит Латвии и Эстонии сэкономить бюджетные средства, а также облегчит взаимную координацию обороны региона Балтийских стран.
В продолжение переговоров с поставщиком планируется, что после заключения договора закупка будет реализована в течение последующих трех лет. До этого Латвии еще предстоит провести масштабную работу по обучению персонала, совершенствованию инфраструктуры, а также выполнить другие задания, чтобы в момент, когда эти системы будут поставлены, Национальные вооруженные силы были готовы их полноценно использовать и поддерживать.
Кроме того, министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо о намерениях с министром обороны Германии Борисом Писториусом о дальнейшем участии обеих стран в инициативе Европейского небесного щита, который является проектом по созданию интегрированной противовоздушной обороны европейского уровня.
Цель Латвии состоит в создании многоуровневой противовоздушной обороны, в которой системы противовоздушной обороны различных радиусов действия защищают не только другие объекты на земле, но и друг друга. Каждый следующий уровень повышает способность сопротивления всех систем к действиям соперника. Создание такой противовоздушной обороны в Латвии является одним из приоритетов правительства.
Также сообщалось, что Латвия в 2026/2027 году может получить ракетно-артиллерийские системы Himars и противокорабельные ракетные системы, сообщил 5 сентября журналистам госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.
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