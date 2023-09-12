По его данным, большинство украинского населения в оккупации участия в этом не принимало: люди прятались и избегали, как могли. Хотя были и те, кто голосовал. О каком именно числе людей идет речь, сказать трудно, говорит чиновник.

«К сожалению, определенное число людей приняло участие, потому что у них не было выбора. Они это делали из-за угроз. Потому что, когда к тебе заходят люди с оружием, а дома у тебя семья, то тебе трудно отказать. Когда тебе говорят — проголосуй, потому что если не проголосуешь, ты экстремист. Там и так постоянные обыски», — говорит Соболевский.

Комментируя российские заявления о высокой явке избирателей, он говорит о том, что для этого завозили людей из России. Чиновник находится в Херсоне, но остается на постоянной связи с людьми, находящимися на оккупированных территориях.

«В городах и селах, где все друг друга знают, говорят о большом числе приезжих, каких-то неизвестных людей. Их завозили с других территорий, из разных организаций, чтобы была имитация выбора», — заявляет чиновник. Он просит не называть происходившее на оккупированных территориях выборами.

«Давали бюллетень на всю семью и говорили — голосуй за всех. Им нужно было выполнить план. Но это даже не бюллетени», — заявляет Соболевский.