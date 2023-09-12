Пассажирский A320 совершил посадку в поле в Новосибирской области

По данным властей, приземление в поле прошло настолько удачно, что никто не пострадал — если не считать одного человека, которому потребовалась помощь из-за повышения артериального давления. На опубликованных видео можно наблюдать, как пассажиры идут по полю в бодром настроении и чуть ли не шутят.

Сколько человек было на борту — данные разнятся. Росавиация сообщила о 159 пассажирах и шести членах экипажа, новосибирское управление МЧС заявило, что всего было 167 человек, а губернатор Новосибирской области писал, что в избежавшем крушения лайнере летели 170 человек, в том числе 23 ребенка.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Там также заявили об отсутствии пострадавших.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила, что «экстренная посадка вне аэродрома» прошла благополучно, пострадавших нет.

Самолет A320-200, который сел в поле в Новосибирской области, был произведен около 20 лет назад, пишет РБК со ссылкой на данные Flightradar24. «Уральские авиалинии» взяли его в операционный лизинг еще в 2013 году, а до этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями, отмечает издание.

Самолет, по предварительным данным, остался цел. Фюзеляж не разрушен, все пассажиры эвакуировались из него самостоятельно по трапам, говорил ТАСС глава Убинского района Олег Конюк. Пункт временного размещения был организован в селе Убинское.