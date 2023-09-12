Самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог совершить посадку в омском аэропорту и совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. На борту было не менее 165 человек, никто из них в результате приземления на грунт не пострадал. Самолет той же авиакомпании уже садился в поле летом 2019 года под Москвой.
Пассажирский A320 совершил посадку в поле в Новосибирской области
Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги, после чего был отправлен на запасной аэродром в Новосибирск, сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского аэропорта.
До аэродрома самолет «Уральских авиалиний» не долетел и в 09:44 по местному времени (разница с Москвой — четыре часа) «совершил экстренную посадку на грунт», написал в своем телеграм-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
У авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, и появились опасения, что при посадке на запасном аэродроме откажут тормоза, пишет ТАСС. Губернатор Омской области Виталий Хоценко также сообщал, что A320 «потерял гидросистему».
Издание «Тайга.инфо» (в реестре «иноагентов»), ссылаясь на своего собеседника в правительстве Омской области, дает другую версию: в Новосибирске длиннее посадочная полоса, поэтому самолет там можно было посадить даже с неисправной гидравликой. «По расчетам топлива должно было хватить. Однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома», — утверждает источник.
В итоге, как заявили в Росавиации, была «благополучно осуществлена незапланированная посадка» на «подобранную с воздуха площадку» вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска).
По данным властей, приземление в поле прошло настолько удачно, что никто не пострадал — если не считать одного человека, которому потребовалась помощь из-за повышения артериального давления. На опубликованных видео можно наблюдать, как пассажиры идут по полю в бодром настроении и чуть ли не шутят.
Сколько человек было на борту — данные разнятся. Росавиация сообщила о 159 пассажирах и шести членах экипажа, новосибирское управление МЧС заявило, что всего было 167 человек, а губернатор Новосибирской области писал, что в избежавшем крушения лайнере летели 170 человек, в том числе 23 ребенка.
Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Там также заявили об отсутствии пострадавших.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила, что «экстренная посадка вне аэродрома» прошла благополучно, пострадавших нет.
Самолет A320-200, который сел в поле в Новосибирской области, был произведен около 20 лет назад, пишет РБК со ссылкой на данные Flightradar24. «Уральские авиалинии» взяли его в операционный лизинг еще в 2013 году, а до этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями, отмечает издание.
Самолет, по предварительным данным, остался цел. Фюзеляж не разрушен, все пассажиры эвакуировались из него самостоятельно по трапам, говорил ТАСС глава Убинского района Олег Конюк. Пункт временного размещения был организован в селе Убинское.
Это не первый случай, когда большой пассажирский самолет российские летчики сажают в поле. Причем второй раз это происходит с компанией «Уральские авиалинии».
15 августа 2019 года Airbus A321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузное поле в подмосковном Раменском. На борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа. Все остались живы.
Командир воздушного судна — 41-летний екатеринбуржец Дамир Юсупов — стал героем, хотя некоторые эксперты высказывали предположения, что пилот мог принять другое решение. Сам Юсупов описывал случившееся так: «Чувств никаких не было, мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, во-вторых, когда падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет».
В начале этого года Межгосударственный авиационный комитет (МАК) закончил расследование посадки A321 в кукурузном поле, назвав ее причиной попадание в двигателей самолета чайки, а действия экипажа охарактеризовав как имевшие «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности» из-за психологических нагрузок.
Летчки Юсупов с отчетом не согласился. «Что-то мы делали по инструкции, что-то не по инструкции — например, шасси не были убраны. Но благодаря тому, что шасси не были убраны, мы не укатились дальше и выполнили посадку в пределах этого поля», — цитировал его «Коммерсант».