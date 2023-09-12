Мурниеце призывает быть готовыми к различным сценариям на латвийско-белорусской границе

В последнее время увеличилось реализуемое Беларусью давление нелегальной иммиграции на границе. В начале сентября, как и в конце августа, несколько суток число непропущенных из Беларуси мигрантов превышало 100.

Мурниеце пояснила, что, принимая во внимание давление на границе, решено перепланировать учения Namejs, и латвийская армия окажет дополнительную поддержку пограничникам.

Одна очень значительная часть этих учений будет разыграна вблизи восточных границ Латвии, добавила Мурниеце.

Она отметила, что изменилась ситуация на литовско-белорусской границе, где угроза стала меньше, весь "элемент давления концентрируется на Латвии".

"Нужно быть готовыми к развитию различных сценариев. Военное оборудование границы должно быть в рабочем порядке", - сказала Мурниеце.

Напомним, Литва направит в Латвию 20 пограничников, чтобы помочь с рекордно большим потоком нелегальных мигрантов.

В свою очередь Министерство обороны Латвии для укрепления безопасности на восточной границе оценивает возможность размещения противотанковых мин и различных дополнительных преград

Согласно концепции инженерное улучшение внешней границы Латвии путем применения физических и технологических решений в соответствии с потенциальной угрозой со стороны противника является важным комплексом мер по укреплению внутренней и внешней безопасности страны.

В свою очередь Национальные вооруженные силы (НВС) в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и органами государственной безопасности должны разработать и отработать планы и механизмы сотрудничества для сценариев гибридных и конвенциональных угроз.