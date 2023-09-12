«Мне пришлось выбирать между родителями и сыном, — говорит он со слезами на глазах. — Я не мог помочь им, потому что стена придавила половину их тел. Это очень печально. Я видел, как они умирали».

Тайеб указывает на пятна на своих светлых джинсах, говоря, что это кровь его родителей.

Вся его одежда так и осталась в развалившемся доме и ему даже не во что переодеться.

Сейчас семья живет у родственников в импровизированных палатках неподалеку от своего бывшего дома. Тайеб говорит, что в доме остались все его деньги, и что большая часть его коз тоже погибла в землетрясении.

«Как будто я только что родился, — говорит он, — У меня нет ни родителей, ни дома, ни еды, ни одежды. Мне 50 лет, но придется все начинать заново».

Он пока не очень понимает, как жить дальше, но хорошо помнит наказы отца и матери: «Они всегда говорили — будь терпелив, работай усердно и никогда не сдавайся».

Пока мы разговариваем, к нему подбегает Адам, одетый в футболку с логотипом «Ювентуса» с именем Роналду на спине, и обнимает отца.

«Мой отец спас меня от смерти», — говорит он, глядя на него с улыбкой.