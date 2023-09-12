На Югле BMW сбила женщину: пострадавшую увезли в больницу

Пока на место происшествия прибывали стражи порядка, движение на конкретном участке улицы Юглас было остановлено. Одно из полос занимал вовлеченный в аварию BMW, а вторую - бусик медиков. Окружающие обратили внимание на происходящее на дороге уже после того, как услышали шум удара.

"Был удар, затем резко затормозила машина и все. После этого вышел и увидел, что человек лежит", - рассказал очевидец произошедшего.

"Помощь медиков была оказана одному человеку, женщина в состоянии средней тяжести с различными травмами была доставлена в медучреждение", - указала представитель Службы неоложной медицинской помощи Лаура Берзиня.

Судя по тому, что рассказывал и показывал полицейским водитель BMW, он женщину не заметил, так как на соседней полосе в тот момент находилась машина, которая закрывала водителю обзор.

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