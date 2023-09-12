Литва и Германия начнут конфисковывать автомобили россиян

Пресс-служба немецкой таможни также сообщила "Агентству", что легковые автомобили и другие моторные транспортные средства для перевозки менее 10 человек, которые также внесены в санкционный регламент Еврокомиссии, "в принципе подлежат запрету [на ввоз]".

Исключение делается только для приобретенных в России легковых автомобилей, которые необходимы для деятельности дипломатов ЕС и стран ЕС, а также которыми пользуются в своих личных целях граждане стран ЕС и их ближайшие родственники.

В свою очередь, власти Финляндии, наоборот, пытаются сбить ажиотаж обеспокоенных наблюдателей. Руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара рассказала Yle, что громкие заголовки в СМИ о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в эту страну ЕС или будут конфискованы, не соответствуют действительности.

"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", - уточнила Сариваара.

Тем временем профильные ведомства Эстонии не торопятся с ответом на вопрос, как Таллинн будет реагировать на позицию Еврокомиссии по возможному изъятию автомобилей с российскими номерами.

Руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти в понедельник сообщил, что Эстония продолжает консультации в соседями по ЕС, как действовать в дальнейшем.