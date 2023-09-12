Автомобили с российскими номерами больше не будут пропускать через пограничные пункты Литвы, сообщает британская телекомпания BBC со ссылкой на информацию литовской таможни.
Литва и Германия начнут конфисковывать автомобили россиян
"Машины, зарегистрированные в России, через границу не пропустят. Смотрят не по паспорту [владельца], а по регистрационным данным автомобиля", - ответили в литовском ведомстве на вопрос, имеет ли значение национальность пассажиров.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте также заявила агентству BNS, что российские автомобили, въезжающие в страну, должны быть конфискованы. Исключение - те, кто едет транзитом в Калининград при наличии необходимых документов.
"Если полицейский, польский полицейский, латвийский полицейский останавливает гражданина на автомобиле с российскими номерами и видит, что пересечение границы произошло более 24 часов назад, это означает, что человек временно ввез автомобиль. В таких случаях автомобиль должен быть конфискован, поскольку его нельзя ввозить", - пояснила политик.
Портал Rus.Postimees сообщает, что таможенные органы Германии заявили,
что могут изымать у граждан России автомобили и личные вещи, перечень которых определен санкционным законодательством.
"Товары, на импорт или перемещение которых распространяется запрет в соответствии с законодательством об эмбарго, могут быть конфискованы", - цитирует во вторник издание "Агентство" официальный ответ немецкой таможни на соответствующий запрос. При этом еще вчера власти Германии заявляли, что "раздевать россиян на границе не планируют".
Пресс-служба немецкой таможни также сообщила "Агентству", что легковые автомобили и другие моторные транспортные средства для перевозки менее 10 человек, которые также внесены в санкционный регламент Еврокомиссии, "в принципе подлежат запрету [на ввоз]".
Исключение делается только для приобретенных в России легковых автомобилей, которые необходимы для деятельности дипломатов ЕС и стран ЕС, а также которыми пользуются в своих личных целях граждане стран ЕС и их ближайшие родственники.
В свою очередь, власти Финляндии, наоборот, пытаются сбить ажиотаж обеспокоенных наблюдателей. Руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара рассказала Yle, что громкие заголовки в СМИ о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в эту страну ЕС или будут конфискованы, не соответствуют действительности.
"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", - уточнила Сариваара.
Тем временем профильные ведомства Эстонии не торопятся с ответом на вопрос, как Таллинн будет реагировать на позицию Еврокомиссии по возможному изъятию автомобилей с российскими номерами.
Руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти в понедельник сообщил, что Эстония продолжает консультации в соседями по ЕС, как действовать в дальнейшем.
"На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип - если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково", - заявил Кутти 11 сентября.
RUS TVNET уже сообщал, что МИД Латвии рекомендует таможне принять во внимание мнение Еврокомиссии по поводу запрета на ввоз машин из РФ
Опубликованное Еврокомиссией 8 сентября пояснение по поводу регулы Совета ЕС об ограничительных мероприятиях в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, имеет важное значение для последовательного применения санкций ЕС, учитывая, что применение санкций является национальной компетенцией каждого государства-члена.
Представитель МИД пояснила, что санкции не предусматривают конфискацию подверженных установленным в ЕС ограничениям товаров.
Представители Службы государственных доходов (VID) пояснили, что в связи с разъяснением Европейской комиссии от 8 сентября 2023 года о применении регулы к частным транспортным средствам, зарегистрированным в России, и другим перечисленным товарам, ввозимым в ЕС, в настоящее время ведутся очень активные обсуждения и взаимные консультации между таможенными учреждениями всех стран Балтии и Финляндии с участием министерств иностранных дел и учреждений, ответственных за применение санкций в этих странах. VID подчеркивает важность выработки общего решения.
В данный момент во всех странах Балтии и в Финляндии применяется единая практика. Если будет решено изменить действующую практику и будет запрещен въезд всех зарегистрированных в России транспортных средств, автомобиль будет отправляться обратно в Россию, указали представители VID.
Конфискация автомобиля не планируется, так как этого не предусматривают регулирующие сферу санкций нормативные акты. Конфискация возможна согласно нормативным актам таможенной сферы, особенно если лицо не сотрудничает и отказывается выполнять указания таможенного учреждения, в том числе отправляться обратно в Россию.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!