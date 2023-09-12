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Путин: ввод советских танков в Венгрию и Чехословакию был ошибкой

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в России, признал, что решение Советского Союза подавить протесты в Венгрии и Чехословакии с помощью танков был ошибкой, сообщает BBC.

"Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряженности в отношениях", - сказал Путин.

Также президент России заявил, что "нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов".

При этом он отметил, что страны Запада, в первую очередь США, сейчас совершают те же ошибки, что Советский Союз совершил в 1968 и 1956 годах.

Путин не считает, что Россия когда-либо была колонизатором. По его мнению, "наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать".

После массовых протестов и требований независимости Советский Союз вторгся в Венгрию в 1956 году, а в Чехословакию - в 1968 году. Для подавления протестов были использованы танки, десятки людей были убиты.

24 февраля 2022 года российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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