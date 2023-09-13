Хоронить в долг или в пластиковом пакете. Из-за бедности многие не могут достойно проводить близких

Родственники часто ставили перед фактом - на похороны выделена определенная сумма и ни центом больше. "Человек берет гроб и говорит - ладно, откажемся от священника, денег не хватает. Бывали ситуации, когда мы сами платим священнику из своего кармана, чтобы проводить умершего достойно", - описывает ситуацию Шиманис.

Предприниматель видит решение в снижении ставки PVN с нынешних 21% до прежних 5%. "Речь не о том, что похоронные компании смогут больше заработать. Я вижу толщину кошельков тех людей, которым снижение PVN позволило бы похоронить своих близких достойно, но дешевле", - говорит Шиманис.

За смерть пожилого человека государство выплачивает пособие на похороны в размере двух пенсий - для одних это 600 евро, для других - 1000 и более. Муниципалитет также может пойти на встречу и покрыть часть расходов на похороны.

Эта инициатива и сумма пособия на похороны от муниципалитета к муниципалитету сильно различается и зависит от того, насколько богато или бедно каждое местное правительство. Объединяет все муниципалитеты одно - они помогают хоронить одиноких людей.