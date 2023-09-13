Хоронить в долг или в пластиковом пакете. Из-за бедности многие не могут достойно проводить близких

Некоторые люди сейчас испытывают настолько большие финансовые трудности, что не могут с достоинством похоронить своих близких, поэтому вынуждены искать компромисс, сообщает программа 360TV ZIŅneši.
Традиция ухода за могилами и Kapu svētki глубоко укоренилась в латвийцах, однако этому могут мешать высокие цены. Люди не просто рассчитывают, как сэкономить на похоронных венках или поминках - у некоторых попросту нет денег. В таких случаях близкого человека хоронят в долг и, что еще более удивительно, - вместо гроба иногда используют пластиковый пакет.
В интервью 360TV ZIŅneši владелец похоронного бюро In Sensum Андрис Шиманис подчеркивает, что выделяемые муниципалитетами пособия на похороны зачастую не достигают цели.
Некоторые родственники используют "похоронные деньги" для оплаты коммунальных услуг или потребительских кредитов. Тогда, по рассказам Шиманиса, они пытаются "давить на жалость" и похоронить в долг, а после захоронения исчезают, оставив неоплаченными расходы на рытье могилы не похороны.
"Пришел мужчина, у которого умерла мать. Хоронить нужно в субботу, а зарплату дадут в понедельник. Он падает на колени и горько плачет. Божится, что не обманет, ему же мать хоронить нужно. В результате по сей день с ним невозможно связаться, невозможно найти. Мы пытались выйти на него через одну коллекторскую компанию, но не вышло", - рассказывает владелец похоронной компании In Sensum.
Родственники часто ставили перед фактом - на похороны выделена определенная сумма и ни центом больше. "Человек берет гроб и говорит - ладно, откажемся от священника, денег не хватает. Бывали ситуации, когда мы сами платим священнику из своего кармана, чтобы проводить умершего достойно", - описывает ситуацию Шиманис.
Предприниматель видит решение в снижении ставки PVN с нынешних 21% до прежних 5%. "Речь не о том, что похоронные компании смогут больше заработать. Я вижу толщину кошельков тех людей, которым снижение PVN позволило бы похоронить своих близких достойно, но дешевле", - говорит Шиманис.
За смерть пожилого человека государство выплачивает пособие на похороны в размере двух пенсий - для одних это 600 евро, для других - 1000 и более. Муниципалитет также может пойти на встречу и покрыть часть расходов на похороны.
Эта инициатива и сумма пособия на похороны от муниципалитета к муниципалитету сильно различается и зависит от того, насколько богато или бедно каждое местное правительство. Объединяет все муниципалитеты одно - они помогают хоронить одиноких людей.
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