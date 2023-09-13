Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный"

По данным российских информационных агентств, на космодроме в Амурской области, куда Ким прибыл поездом, они провели переговоры по "торговым отношениям" и "международным вопросам". Лидеры России и КНДР осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2". Путин отметил, что Ким "проявляет большой интерес к ракетной технике".

Во время короткой открытой части переговоров Ким сказал, что Россия "поднялась для защиты своего суверенитета" и заявил, что Северная Корея хочет развивать отношения, поскольку всегда поддерживала "все решения президента Путина и правительства России".

Закрытая часть встречи в расширенном составе (в делегацию от РФ также входил глава Минобороны Сергей Шойгу) продолжалась полтора часа, после чего Путин и Ким начали беседу тет-а-тет, передает пресс-служба Кремля. Правители обеих стран позже примут участие в официальном обеде, который президент РФ устраивает в честь гостя.

Как сообщалось, глава Северной Кореи прибыл в Россию во вторник на своем бронепоезде.

Газета The New York Times ранее писала, что на переговорах Кима и Путина планируется обсудить поставки в Россию северокорейского оружия и боеприпасов для оккупационных сил в Украине. Северная Корея обладает крупными запасами артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет, которые можно использовать с военной техникой времен СССР для неизбирательных атак по Украине, писало агентство Bloomberg. При этом Ким надеется получить от России современные технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь.