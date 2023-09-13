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Фото ⟩ В Талси обнаружена крупная плантация марихуаны: изъято более 1500 саженцев

rus.tvnet.lv
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В августе Государственная полиция в ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела обнаружила в арендованном здании в Талси крупную плантацию марихуаны, сообщили в Госполиции.

В ходе обыска было изъято 1534 саженца марихуаны в горшках и 11,44 килограмма сушеной марихуаны. Также было изъято дорогостоящее оборудование для выращивания растений.

В связи с преступлением правоохранители задержали организованную группу в составе четырех человек.

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