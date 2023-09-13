Фото ⟩ В Талси обнаружена крупная плантация марихуаны: изъято более 1500 саженцев

В ходе обыска было изъято 1534 саженца марихуаны в горшках и 11,44 килограмма сушеной марихуаны. Также было изъято дорогостоящее оборудование для выращивания растений.

В связи с преступлением правоохранители задержали организованную группу в составе четырех человек.