В Латвию не будут пускать автомобили с российскими номерами

До сих пор уже действовал запрет на пересечение границы Евросоюза для грузоперевозчиков, а именно тягачей и прицепов, зарегистрированных в России. Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, которые перевозят грузы автомобильным транспортом транзитом через Евросоюз между Калининградской областью и Россией.

Отныне въезд зарегистрированных в России транспортных средств в Европейский Союз через пограничные переходы Латвии запрещен.

Лица, путешествующие с транспортным средством, зарегистрированным в России, не смогут въехать с ним в Евросоюз, пересекая границу Латвии. Лицам с такими транспортными средствами придется вернуться в Россию или Беларусь.

В случае отказа лица выполнять указания пограничников, в том числе вернуться обратно в Россию или Беларусь, можно будет принять решение о конфискации транспортного средства.

Латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций. Таким образом, людям предлагается воздержаться от попыток въезда в Евросоюз через различные пункты пересечения границы.

Запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами.

При этом лицам будет разрешено возвращаться из Евросоюза в Россию на легковых автомобилях, зарегистрированных в России, при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве средства передвижения.

Уже сообщалось, что автомобили с российскими номерными знаками не будут пропускаться через литовские пограничные пункты, сообщили BBC в Таможенном департаменте Литвы.

8 сентября Европейская комиссия опубликовала разъяснения по импорту и ввозу товаров из России. В них говорится, что под запрет попадают частные автомобили и личные вещи. Позже Еврокомиссия заявила, что этот список носит рекомендательный характер и что страны ЕС должны сами решать, вводить запреты или нет.