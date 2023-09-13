Уходящий с поста министра Спринджукс начал процедуру отстранения мэра Резекне Барташевича

Также министр обращает внимание на то, что для покрытия дефицита бюджета и завершения проектов муниципалитету Резекне в 2023 году необходимо шесть кредитов на общую сумму 5,73 миллиона евро. Размер заемных и гарантийных обязательств муниципалитета по отношению к основным доходам бюджета в этом году составляет 17%, в 2024 году - 23,6%, в 2025 году - 21,7%, а в последующие годы - около 20,3%.

В письме говорится, что согласно закону о госбюджете самоуправления с обязательствами, превышающими 20%, имеют строгие ограничения на получение новых кредитов.

В письме подчеркивается, что самоуправление Резекне не может брать на себя обязательства по реализации какого-либо нового инвестиционного проекта, в том числе проекта реконструкции здания Дома культуры, на который уже заключен договор с Vides investīciju fonds.

В письме Барташевичу предлагается в пятидневный срок дать объяснения относительно нарушений ряда норм закона о бюджетном и финансовом управлении и закона о бюджетах самоуправлений.

Завтра, 14 сентября, в 15:00 в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития состоится пресс-конференция о начатой процедуре.