Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс ("Объединенный список") начал процедуру отстранения от должности мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе с Латвией"), но окончательное решение о том, увольнять его или нет, должен будет принять уже новый министр.
Уходящий с поста министра Спринджукс начал процедуру отстранения мэра Резекне Барташевича
Как сообщил министр агентству LETA, он направил Барташевичу письмо с просьбой дать объяснения в течение пяти дней. После этого ответ Барташевича оценит специальная комиссия, которая и рекомендует министру, какое решение принять. В настоящее время самоуправлению города Резекне уделяется повышенное внимание, поскольку у него возникли финансовые трудности и оно не в состоянии покрыть все свои обязательства.
По информации агентства LETA, в письме Барташевичу министр заявляет, что председатель городской думы несет ответственность за организацию и управление процессом исполнения муниципального бюджета.
Министр отмечает, что в плане действий Резекненской думы по стабилизации финансового положения самоуправления не содержится подробной информации о причинах дефицита бюджета, также, несмотря на запланированное сокращение бюджетных расходов на 1,23 миллиона евро, дума планирует увеличить расходы в поправках к бюджету на 1,47 миллиона евро. Просьба самоуправления о кредите в размере 1,34 млн евро на выплату зарплат создает риск того, что муниципалитет не включил все расходы на оплату труда сотрудников за весь год в первоначальный бюджет.
Также министр обращает внимание на то, что для покрытия дефицита бюджета и завершения проектов муниципалитету Резекне в 2023 году необходимо шесть кредитов на общую сумму 5,73 миллиона евро. Размер заемных и гарантийных обязательств муниципалитета по отношению к основным доходам бюджета в этом году составляет 17%, в 2024 году - 23,6%, в 2025 году - 21,7%, а в последующие годы - около 20,3%.
В письме говорится, что согласно закону о госбюджете самоуправления с обязательствами, превышающими 20%, имеют строгие ограничения на получение новых кредитов.
В письме подчеркивается, что самоуправление Резекне не может брать на себя обязательства по реализации какого-либо нового инвестиционного проекта, в том числе проекта реконструкции здания Дома культуры, на который уже заключен договор с Vides investīciju fonds.
В письме Барташевичу предлагается в пятидневный срок дать объяснения относительно нарушений ряда норм закона о бюджетном и финансовом управлении и закона о бюджетах самоуправлений.
Завтра, 14 сентября, в 15:00 в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития состоится пресс-конференция о начатой процедуре.
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