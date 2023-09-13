"Вместе в борьбе против империализма". Как прошла встреча Ким Чен Ына с Путиным

«Третий фактор — то, насколько Россия идет гуськом за Китаем в отношениях с КНДР, редко проявляя самостоятельность, а иногда до смешного копируя КНР», — отмечает эксперт.

По мнению Тертицкого, Китаю выгодно, чтобы Россия помогла Пхеньяну продовольствием. «Если северокорейцев будут кормить, особенно не за китайский счет, это только хорошо. Китайцам бы хотелось, чтобы в Северной Корее все было стабильно — взрывного кризиса там не надо, потому что это очень много беженцев в Маньчжурии — у них же огромная граница. Плюс, если это коллапс северокорейского режима, это может быть объединение [Корей] с радостными улыбками американских солдат на границе, на базах, чего они тоже не хотят», — рассуждает Тертицкий.

Итог саммита он видит так: «Плюсы для России — наращивание дипломатического веса: мы очень много говорим, очень много делаем вид, что мы важные, несмотря на практически отсутствующее экономическое влияние. И все кивают, говорят: „Да, вот с Россией нужно считаться, она важный игрок“. К саммиту невероятный интерес, и поэтому будет много написано аналитических записок для начальства со всеми умозаключениями про вес России. Минус: смеяться будет кто-то в России, потому что у Северной Кореи репутация гротескной диктатуры».

В июле Ким Чен Ын показывал Шойгу новейшее оружие, которое смогли произвести в Северной Корее Фото: Reuters