С утверждением нового правительства перемены ожидаются и в Рижской думе

В столичную думу могут вернуться депутаты Национального объединения/Латвийского объединения регионов Юргис Клотиньш и Иева Бранте.

В свою очередь из фракции Рижской думы из-за этого вынуждены будут уйти Иева Холма и Эдгас Штелмахерс.

С другой стороны, Рижскую думу может покинуть Агнесе Логина ("Прогрессивные"), выдвинутая на пост министра культуры, а депутат думской фракции Майрита Лусе, возможно, перейдет в Сейм. Для "Прогрессивных" это может означать сокращение числа депутатов во фракции Рижской думы, так как "Прогрессивные" участвовали в выборах вместе с партией "Для развития Латвии" и движением "За", и следующим претендентом на пост депутата Рижской думы является представитель движения "За" Эдгар Екабсонс.

Если это произойдет, то количество депутатов фракции "Прогрессивные" уменьшится с 12 до 11 депутатов, а у движения "За" может появиться возможность создать отдельную фракцию, так как у него будет уже не два, а три представителя.