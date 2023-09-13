"Министерство климата - растрата денег!" Кандидат на должность министра Мелнис прокомментировал свои слова

Экологические организации также призывают Силиню серьезно подумать о рисках передачи Министерства земледелия и KEVAM под контроль СЗК, учитывая, что эта партия имеет тесные связи с лобби промышленного сельского и лесного хозяйства. Если ответственность за окружающую среду и сельское хозяйство будет сосредоточена в руках этой партии, то высок риск того, что законодательные и политические процессы станут крайне несбалансированными - требования по охране окружающей среды и природы не будут в достаточной степени учитываться и, скорее всего, будут смягчены в пользу целей промышленности и бизнеса в процессе разработки законопроектов, что затруднит достижение сбалансированного результата.