Из 16 мест в правительстве и Сейме, которые будут распределены вновь созданной правящей коалицией, пять получит Союз зеленых и крестьян (СЗК). На пост министра климата, энергетики и защиты среды выдвинут Каспар Мелнис, который еще недавно заявлял, что голосовал против создания Министерства климата и энергетики, и называл это пустой тратой денег.
"Министерство климата - растрата денег!" Кандидат на должность министра Мелнис прокомментировал свои слова
Как свидетельствует пост Мелниса в Facebook от 2 декабря прошлого года, СЗК голосовал против создания министерства и должности министра, назвав это "растратой средств государственного бюджета".
Мелнис указал порталу TVNET, что Министерство климата и энергетики не сможет решать различные проблемы без учета экологической сферы, но в настоящее время это возможно в рамках Министерства климата, энергетики и защиты среды. Как отметил Мелнис, именно это заставило его изменить свое мнение.
В качестве одной из важнейших задач Мелнис называет отключение к 2025 году электроснабжения Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) от России и Беларуси и подключение к европейской энергосистеме. По мнению Мелниса, это вопрос не только энергетической стабильности страны, но и национальной безопасности.
Вместе с жителями и предприями нужно работать над достижением климатической нейтральности, куда "мы должны идти все вместе", резюмировал Мелнис.
Портал TVNET уже сообщал, что ведущие латвийские экологические и природоохранные организации, а также эксперты в области природы, выразили свое недоумение и озабоченность в связи с выдвижением на пост министра климата, энергетики и охраны окружающей среды Каспара Мелниса из Союза зеленых и крестьян.
Опыт Мелниса и его публично высказанные взгляды свидетельствуют о недостаточном понимании и знании политики в области климата, окружающей среды и охраны природы, а также о том, что он открыто выступал против важных направлений "зеленого курса", таких как регламент восстановления природы, а также ранее выступал против создания Министерства климата и энергетики в целом, отмечают авторы письма. В открытом письме организации призывают кандидата в премьер-министры Эвику Силиню пересмотреть эту кандидатуру на пост министра и в целом возражают против предложения СЗК возглавить Министерство климата, энергетики и охраны окружающей среды (KEVAM).
Kas ir Kaspars Melnis - ZZS kandidāts klimata, enerģētikas un vides ministram? Es nezināju, ielūkojos. Atstāšu to šeit. pic.twitter.com/O56amVfcTj— Liene Brizga-Kalnina (@LieneBrizga) September 13, 2023
По мнению организаций, из трех партнеров по коалиции СЗК обладает наименьшим пониманием и компетентностью в вопросах экологии, климата и охраны природы. Об этом свидетельствует оценка партий экспертами в области экологии и политики охраны природы, проведенная "Зеленым барометром" в преддверии выборов в Сейм 14-го созыва.
Организации также подчеркивают, что назначение Каспара Мелниса главой министерства, прямой задачей которого является реализация "зеленого курса", в том числе выполнение закона о восстановлении природы, является вопиющим и беспрецедентным шагом, который ставит под угрозу ситуацию с окружающей средой, природой и климатом Латвии, в том числе возможность жителей Латвии адаптироваться к последствиям изменения климата.
Экологические организации также призывают Силиню серьезно подумать о рисках передачи Министерства земледелия и KEVAM под контроль СЗК, учитывая, что эта партия имеет тесные связи с лобби промышленного сельского и лесного хозяйства. Если ответственность за окружающую среду и сельское хозяйство будет сосредоточена в руках этой партии, то высок риск того, что законодательные и политические процессы станут крайне несбалансированными - требования по охране окружающей среды и природы не будут в достаточной степени учитываться и, скорее всего, будут смягчены в пользу целей промышленности и бизнеса в процессе разработки законопроектов, что затруднит достижение сбалансированного результата.
С полным текстом письма можно ознакомиться здесь.
Письмо подписали Латвийский фонд природы, общество Zaļā brīvība, Всемирный фонд дикой природы, Латвийское орнитологическое общество, Ассоциация органического земледелия и другие.
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