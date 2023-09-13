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В Таллинне задержаны предприниматели, нарушившие санкции против России

Свен Рандлайд rus.postimees.ee
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Наручники. Фото иллюстративное.
Наручники. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Сегодня полиция Таллинна задержала предпринимателей и провела обыск в связанной с ними компании в квартале Роттерманни. По словам окружного прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Леэло Соомаа, предприниматели и связанная с ними компания подозреваются в нарушении санкций, наложенных Европейским союзом, пишет Rus.Postimees.

"Согласно первоначальным подозрениям, предприниматели продолжали вести бизнес с российскими компаниями после введения санкций в отношении России. Экономическая деятельность продолжалась как напрямую с Россией, так и через компанию страны, не входящей в ЕС. Поскольку нарушение санкций, введенных Европейским союзом, является уголовным преступлением, для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело", - сказал Соомаа.

По словам окружного прокурора, речь идет о предварительном подозрении, которое будет проверено путем сбора дополнительных доказательств в рамках уголовного производства.

"Если компания из ЕС, работающая в зоне действия санкций, пытается продолжать вести бизнес в России через компанию, расположенную в стране, не входящей в ЕС, это является нарушением санкций, за которое можно ожидать уголовного наказания", - подчеркнул окружной прокурор.

Он добавил, что если правоохранительные органы получат информацию о том, что кто-то мог совершить преступление, связанное с нарушением санкций, то будет возбуждено уголовное дело. Нарушение санкций может быть наказано штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.

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