Заместитель мэра Кулдиги отказалась от мандата депутата Сейма

Она сообщила агентству LETA, что получила сообщения от нескольких депутатов с приглашением вернуться в Сейм. "Отношение моих коллег согрело мне сердце, но я принял решение остаться на своей нынешней работе", - открыто признала Клейнберга.

Она пояснила, что в настоящее время отвечает за многие вопросы и в качестве заместителя председателя Кулдигской краевой думы, и в качестве председателя правления Салдусского медицинского центра.

"Мне очень нравится моя работа. В медицинском центре создана профессиональная команда, и моя цель - сделать так, чтобы медицинские услуги были доступны жителям ближе к месту их проживания", - подчеркнула Клейнберга.

Мандат Клейнберги как депутата Сейма действовал бы, пока Инга Берзиня будет занимать должность министра охраны окружающей среды и регионального развития.

После Клейнберги следующим кандидатом с наибольшим количеством голосов является депутат Вентспилсской думы Гиртс Валдис Кристовскис.

Как сообщалось, Клейнберга была избрана в 12-ый Сейм по списку Латвийского регионального объединения.

Как сообщалось, со сменой правительства и правящей коалиции изменения ожидаются и в Сейме, где начнут работу нескольких новых депутатов, которые получат мандаты на то время, пока их коллеги будут занимать посты министров. Также сменится руководство многих комиссий.