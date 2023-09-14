Чт, 14.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Заместитель мэра Кулдиги отказалась от мандата депутата Сейма

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Заместитель председателя Кулдигской краевой думы Неллия Клейнберга
Заместитель председателя Кулдигской краевой думы Неллия Клейнберга Фото: Zane Bitere/LETA

Заместитель председателя Кулдигской краевой думы по вопросам сельской местности и города Скрунды, председатель правления Салдусского медицинского центра Неллия Клейнберга решила отказаться от мандата потенциального депутата Сейма

Она сообщила агентству LETA, что получила сообщения от нескольких депутатов с приглашением вернуться в Сейм. "Отношение моих коллег согрело мне сердце, но я принял решение остаться на своей нынешней работе", - открыто признала Клейнберга.

Она пояснила, что в настоящее время отвечает за многие вопросы и в качестве заместителя председателя Кулдигской краевой думы, и в качестве председателя правления Салдусского медицинского центра.

"Мне очень нравится моя работа. В медицинском центре создана профессиональная команда, и моя цель - сделать так, чтобы медицинские услуги были доступны жителям ближе к месту их проживания", - подчеркнула Клейнберга.

Мандат Клейнберги как депутата Сейма действовал бы, пока Инга Берзиня будет занимать должность министра охраны окружающей среды и регионального развития.

После Клейнберги следующим кандидатом с наибольшим количеством голосов является депутат Вентспилсской думы Гиртс Валдис Кристовскис.

Как сообщалось, Клейнберга была избрана в 12-ый Сейм по списку Латвийского регионального объединения.

Как сообщалось, со сменой правительства и правящей коалиции изменения ожидаются и в Сейме, где начнут работу нескольких новых депутатов, которые получат мандаты на то время, пока их коллеги будут занимать посты министров. Также сменится руководство многих комиссий.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх