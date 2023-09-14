Громкая дискуссия психотерапевта и министра о материалах по сексуальному здоровью: цепочка заявлений

Приводим полный перевод с латышского языка заявления специалиста Нила Сакса-Константинова, с которого все началось:



"На мой взгляд, возражения родителей на этот раз не только обоснованны, это тот случай, когда нужно вмешаться максимально активно и серьезно. Потому что в этом случае не идет дискуссия о том, должны или не должны дети что-то знать о сексуальности, теле или разнообразии. Здесь идет обсуждение того, как на детей влияют и формируют их. И это не шутка - влиять на ребенка мыслью, что он мог родиться не в том теле. Потому что дальнейшая реализация этой идеи предполагает крайне серьезные и необратимые вмешательства в этот организм - как гормональные, так и хирургическим путем. Изменения, которые создают не только психологически травмированных молодых людей с изуродованными телами и половыми органами, но и психологически травмированных людей, которым обещанное врачами и активистами счастье не было дано.

Мы видим это на опыте европейских стран и США, где молодые люди все чаще подают в суд на врачей, которые производили такие изменения в их теле, когда они были несовершеннолетними. Мы видим это в данных исследований, которые не смогли продемонстрировать никаких положительных результатов такой смены пола. Именно по этой причине даже страны, которые исторически были очень либеральны в этих вопросах - например, Швеция и Норвегия - перестали блокировать половое созревание несовершеннолетних. Тем временем в Латвии, обычно отстающей от мировых тенденций примерно на 10 лет, мы пытаемся открыть зеленый коридор для этой заведомо вредной, этически сомнительной и откровенно псевдонаучной медицинской практики.

Если незадолго до полового созревания дать детям представление о том, что человек может родиться не в том теле, то вы получите довольно много детей, которые начнут трактовать трудности полового созревания, изменения в своем организме, проблемы с идентификацией как нахождение в неправильном теле. Если у вас есть дети, которые интерпретируют свою идентичность и проблемы взросления как пребывание в не в том теле, тогда у вас будут подростки (особенно девочки-подростки, потому что им, естественно, труднее принимать изменения тела), которые захотят изменить это тело. Гормонами. Операциями. При поддержке сверстников и взрослых, которые подбадривают их за "смелость" и дают ощущение принадлежности к особой группе людей, борющихся за справедливость и права в мире - все то, что психологически важно и необходимо в подростковом возрасте. Особенно если подросток уже имеет проблемы с психическим здоровьем, социально изолирован или несчастен.



У нас есть четкие доказательства этого в данных и цифрах. За последние десятилетия в Европе и США резко (во многие десятки раз) возросло количество девочек-подростков, желающих сменить пол. У большого количества этих девочек наблюдаются расстройства аутистического спектра. У большинства есть другие проблемы с психическим здоровьем. Все они надеются, что переход в мальчика или принятие другой гендерной идентичности (гендерно-негендерной, изменчивой или странной) устранит дискомфорт и решит проблемы, позволив им чувствовать себя целостными, принятыми и счастливыми.



Это обещание поддерживает целая индустрия, выросшая вокруг коррекции пола - от влиятельных лиц в социальных сетях, неправительственных организаций до фармацевтических компаний, которые таким образом получают прибыльных пациентов на всю жизнь и которые уже стали предметом многомиллионных исков. Включая мошенничество и предоставление ложной информации. В Латвии тоже есть такая тенденция - глава Латвийской ассоциации детских психиатров является одним из самых активных сторонников смены пола. А психиатры в Латвии настаивают на том, что блокирование полового созревания у детей - это невинное вмешательство, в ходе которого "ребенок сможет разобраться" в своем поле. Это, конечно, обман, поскольку эти химические вещества оказывают не только серьезное влияние на развитие ребенка, включая риски бесплодия, но и практически всегда сопровождаются гормональной терапией и ампутацией груди - данные ясно показывают, что таким образом детей только поощряют к дальнейшему переходному процессу. Именно по этой причине уже упомянутые Швеция, Норвегия, а также Великобритания ограничили эту процедуру как научно необоснованную и вредную. Однако латвийские психиатры почему-то не считают это важным аргументом, и никто с ним громко не выступает.

Это и понятно, ведь любые попытки спорить или требовать научного обоснования обычно заканчиваются демонстративным невежеством или громкими нападками и попытками поставить под сомнение репутацию специалистов. Этим в социальных сетях занимаются как ряд более громких трансгендерных активистов, так и уже упомянутые ассоциации психиатров. Я на самом деле почти уверен, что большинство моих коллег - психологов, психотерапевтов и даже детских психиатров - вряд ли будут настаивать в частной беседе, что лучший ответ на проблемы принятия и идентификации тела девочек-подростков - это сделать их бесплодными, ввести в них мужские половые гормоны и ампутировать грудь. Однако публичное его выражение может означать столкновение с моббингом в общественной среде и исключение из круга специалистов, что также означает потерю возможности работать в государственной системе, больницах, конкурировать в государственных закупках и т. д. Только в ситуации, когда специалисты боятся высказывать свое мнение ради карьеры, мы можем прийти к тому, что детям в школе с серьезным видом объясняют, что они родились не в тех телах. И где психиатрическая помощь означает предложение детям навсегда изменить свое тело, чтобы оно соответствовало его психическим фантазиям, а не биологической реальности. Это все равно что предложить девушкам, страдающим анорексией, называться "толстыми" и делать операцию по липосакции, потому что они не могут принять свое тело и увидеть его иначе, чем на самом деле. Но ни один здравомыслящий человек на это не пойдет...

Тогда что делать? Особенно родителям, у которых растут дети и которые не хотят столкнуться с такой ситуацией. Каждый из нас, кто сталкивался с этими подростками среди близких или в своей профессиональной деятельности, знает, что это одно из самых тяжелых испытаний, через которые может пройти семья.

Прежде всего, на мой взгляд, важно не терять здравый смысл и, несмотря на любые угрозы и политическое давление, опираться на научные факты, а не на метафоры общественников.

Ни один ребенок не может родиться в неправильном теле. Это скорее квазирелигиозная, чем научная идея.

Ни один ребенок не заслуживает того, чтобы его называли предметом без пола, "это", даже если об этом говорят материалы МОН.

Не существует такого понятия, как бесполые люди. Пол не изменчив и не переменчив. "Раскрыть" свой истинный пол можно не в большей степени, чем "раскрыть" свой истинный возраст или вес. Это не значит, что это будет легко принять.

Каждый ребенок имеет один пол. С точностью 99,98% его может определить врач сразу при рождении.

Выбор одежды, игрушек, косметики, романтических интересов может быть разным как у мальчиков, так и у девочек. Ни один из вариантов не означает, что ваш ребенок родился не в том теле.

Блокирование полового созревания необратимо. Нет никаких доказательств того, что смена пола уменьшает проблемы психического здоровья детей. Гормональная терапия не спасает подростков от риска суицида. Психиатры часто пугают этим родителей детей, но это просто обман, не основанный на данных.

Тот факт, что ребенок что-то не принимает, не означает, что это следует немедленно изменить. Особенно когда дело касается детского организма. И особенно когда изменения настолько необратимы и потенциально разрушительны.

Непринятие своего тела - это психологическая проблема, а не психологический пол.

Подростки сталкиваются с рядом психологических проблем со здоровьем - депрессией, тревогой, расстройствами пищевого поведения и неприятием тела. Ни в каком другом случае мы не лечим их гормонами или отрезая части тела, которые причиняют им дискомфорт. Подростков можно поддерживать гораздо более безопасными, терапевтическими и разумными способами.

Хорошая новость заключается в том, что мир, похоже, медленно преодолевает эту волну лженауки и сталкивается с вызванными ею последствиями. Критики на эту тему становится все больше, в том числе со стороны различных специализированных и медицинских организаций. Некоторые организации взрослых трансперсон также начинают возражать против того, чтобы их связывали с превращением детей в пациентов, занимающихся сменой пола. Против врачей, предложивших такой подход, продолжаются судебные иски. Запреты вводятся на блокирование полового созревания молодых людей. Это говорит о том, что эти тенденции достигнут и Латвии. Но пока, похоже, стоит внимательно отнестись к тому, в какую школу ходит ребенок, какие неправительственные организации там действуют и преподают и по каким убеждениям специалист работает с подростком, попавшим в беду.

Пусть вам удастся найти того, кто соответствует видению и убеждениям вашей семьи и науки!".