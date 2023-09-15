Возлюбленная Олега Филя рассказала историю их знакомства

"Мы встретились на моем прежнем месте работы. Я начала работать, потому что поняла, что предыдущий брак меня утомил и что мне нужна работа и деньги, чтобы прокормить детей и начать новую жизнь".

В то время произошел крах банка и для сотрудников была организована прощальная вечеринка. "Мы обсуждали какие-то вещи, но флирта не было". Банк закрывался не за один день, и сотрудникам все равно приходилось ходить на работу. "Каждое утро мы рассылали корреспонденцию всем менеджерам, и однажды утром Олег прислал мне "спасибо". Как оказалось, он благодарил не всех сотрудников. "Думаю, это был его первый намек".

"Это "спасибо" продолжалось и продолжалось, и я начала говорить "пожалуйста". На тот момент Кристине еще не разорвала прежние отношения. Она говорит, что очень верная, поэтому ей потребовалось много времени, чтобы принять окончательное решение - уйти и начать новую жизнь.

Отношения начались не очень быстро, сначала были свидания во время обеденных перерывов в ее квартире - первом любовном гнездышке обоих и их общем месте жительства.

Они вместе уже почти шесть лет, но о предложении еще не было объявлено.

Как известно, Кристине ранее была замужем за Каспаром Елинским, председателем правления компании Lielās ielas nami, и у них двое сыновей. За плечами Олега Филя два брака и четверо детей.