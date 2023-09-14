МИД: ситуация на восточной границе может обостриться

То, что сейчас происходит на латвийско-белорусской границе, показывает, что, скорее всего, Беларусь сознательно не контролирует происходящее на своей территории или содействует давлению нелегальных мигрантов.

Латвийское общество должно понять, что давление на границу - это гибридная угроза для Латвии и "может быть лишь первым шагом к чему-то большему". Учитывая вышеизложенное, Минобороны внимательно следит за тем, что происходит на границе, а также в Беларуси и России в целом.

Гарисонс напомнил, что Национальные вооруженные силы (NBS) уже с начала кризиса в 2021 году внимательно следят за границей страны вместе с пограничниками. "Это всегда может перерасти в нечто большее, и мы должны быть очень осторожны, следить за этим и быть готовыми, чтобы не упустить момент и предотвратить потенциальную угрозу", - подчеркнул чиновник.

С начала кризиса между Госпогранохраной и NBS разработаны необходимые планы. Армия готова к разным сценариям и в случае необходимости направит гораздо большее количество солдат и земессаргов, чтобы блокировать попытки мигрантов пересечь границу. Кроме того, в учениях Namejs, которые начались в сентябре, основное внимание уделяется границе и помощи пограничникам.

Как сообщалось, в начале сентября, как и в конце августа, на протяжении многих дней число непропущенных мигрантов из Беларуси превышало 100 человек.

Всего в этом году латвийско-белорусскую границу нелегально пересекли 8168 человек, а по гуманитарным соображениям было впущено 325 мигрантов.

В прошлом году в первую группу попали 5286 человек, а во вторую - 217.

С 11 августа по 10 февраля 2024 года на ряде территорий на границе с Беларусью действует усиленный режим работы погранохраны, пришедший на смену чрезвычайному положению, которое было установлено в августе 2021 года, после чего неоднократно продлевалось.