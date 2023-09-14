Барташевич: Резекне и меня намеренно очерняют. Мэра назвали ответственным за финансовые трудности города

По словам Спринджукса, это решение может быть обжаловано. Если мэр Резекне считает, что обстоятельства были оценены неверно, что какие-то аспекты не были учтены, он может оспорить это решение в суде.

Что может случиться дальше?

Если председатель думы отстранен от должности, дума обязана назначить нового председателя или доверить управление одному из депутатов. И в этом случае государство будет следить за тем, справляется ли дума с возникшими проблемами - способна ли он принять меры по стабилизации финансовой ситуации.

Если дума не сможет стабилизировать финансовое положение, то следующим шагом может стать ее роспуск, но такое право есть только у Сейма, пояснил Спринджукс.

Процесс финансовой стабилизации может занять несколько месяцев, а то и лет. Решение о том, когда самоуправление вернется к сбалансированному бюджету, будет принимать Министерство финансов.

Министр считает, что со стороны Резекненской думы уже давно не предоставляется достаточно информации, что свидетельствует о желании уйти от ответственности. Четкие и конкретные ответы не были даны ни на внеочередном заседании 23 августа, созванном Спринджуксом, ни на запрос Министерства о СПА-комплексе на берегу озера Ковшу.

В среднем самоуправления вносят поправки в свои бюджеты 12 раз в год, так как необходимо активное управление финансами, чтобы реагировать на текущую ситуацию. Между тем город Резекне в этом году внес изменения в свой бюджет только один раз - 22 июня, несмотря на то, что изначально бюджет был составлен без учета всех расходов, отметил министр.

При голосовании депутатов Резекненской думы в конце августа по предложению оппозиции об отставке Барташевича большинство проголосовало против, т.е. большинство поддерживает действия Барташевича. Это не говорит ничего хорошего о думе, поскольку здесь четко прослеживается ответственность, считает Спринджукс.