Против города Резекне и его мэра организована кампания по очернению, имеющая политические цели, заявил в четверг, 14 сентября, на пресс-конференции председатель Резекненской думы Александр Барташевич ("Вместе за Латвию").
Барташевич: Резекне и меня намеренно очерняют. Мэра назвали ответственным за финансовые трудности города
Он неоднократно подчеркнул, что не считает себя виновным ни по одному из вопросов, в которых его обвиняют. До сих пор все решения министерств основывались на общих фразах и предположениях, которые тиражировались в СМИ.
Ссылаясь на пресс-конференцию министра охраны среды и регионального развития Мариса Спринджукаса, мэр Резекне указал, что министерство запросило договоры по инвестиционным объектам, ухудшившим бюджетное положение города. "Таких нет", - сказал Барташевич. По его словам, все начатые инвестиционные проекты принесут доход в городской бюджет. Говоря конкретно о проекте строительства рекреационного центра, он отметил, что договор находится в открытом доступе на сайте Бюро по надзору за закупками, и чиновники могут с ним ознакомиться. Все запрошенные министерством документы были переданы в министерство в срок, т.е. 7 сентября.
Барташевич также неоднократно повторил, что Министерство финансов не дало никакого ответа на запрос Резекне о предоставлении кредита. Общая сумма кредитов по отношению к доходам городского бюджета не превышает 20%, составляя 18%, и даже в случае предоставления кредитов сумма обязательств не превысила бы установленного законом предела.
По словам Барташевича, Министерству финансов придется отвечать, если оно не будет действовать в соответствии с законом и финансовое положение самоуправления ухудшится, поскольку существует вероятность того, что самоуправлению придется возвращать средства ЕС.
Он также пообещал обжаловать решение о своем отстранении от должности, если таковое будет принято. Юридические основания для отстранения пока не ясны, и следует дождаться решения министерства с указанием причин.
Мэр Резекне подчеркнул, что происходящее - лишь незначительная трудность и что после стабилизации все будет в порядке, нужно лишь немного перестроиться.
Что случилось?
Как сообщалось ранее, для обеспечения денежного потока, необходимого для покрытия бюджетного дефицита и завершения проектов, Резекне в этом году требуется шесть новых кредитов на общую сумму 5,73 млн. евро, которые не могут быть предоставлены, заявили в Минфине.
Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) считает Барташечича ответственным за финансовые трудности самоуправления, заявил на пресс-конференции в четверг уходящий министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.
Он напомнил, что начал процедуру отстранения Барташевича от должности, направив председателю Резекненской думы письмо с требованием предоставить объяснения в течение пяти дней.
Ответ на письмо ожидается к следующей среде, 20 сентября. После этого ответ Барташевича должен быть оценен специальной комиссией, которая порекомендует уже новому министру, какое решение следует принять.
Поскольку четверг - последний рабочий день Спринджукса в качестве министра, окончательное решение об увольнении мэра Резекне должен будет принять министр регионального развития в новом правительстве.
По словам Спринджукса, это решение может быть обжаловано. Если мэр Резекне считает, что обстоятельства были оценены неверно, что какие-то аспекты не были учтены, он может оспорить это решение в суде.
Что может случиться дальше?
Если председатель думы отстранен от должности, дума обязана назначить нового председателя или доверить управление одному из депутатов. И в этом случае государство будет следить за тем, справляется ли дума с возникшими проблемами - способна ли он принять меры по стабилизации финансовой ситуации.
Если дума не сможет стабилизировать финансовое положение, то следующим шагом может стать ее роспуск, но такое право есть только у Сейма, пояснил Спринджукс.
Процесс финансовой стабилизации может занять несколько месяцев, а то и лет. Решение о том, когда самоуправление вернется к сбалансированному бюджету, будет принимать Министерство финансов.
Министр считает, что со стороны Резекненской думы уже давно не предоставляется достаточно информации, что свидетельствует о желании уйти от ответственности. Четкие и конкретные ответы не были даны ни на внеочередном заседании 23 августа, созванном Спринджуксом, ни на запрос Министерства о СПА-комплексе на берегу озера Ковшу.
В среднем самоуправления вносят поправки в свои бюджеты 12 раз в год, так как необходимо активное управление финансами, чтобы реагировать на текущую ситуацию. Между тем город Резекне в этом году внес изменения в свой бюджет только один раз - 22 июня, несмотря на то, что изначально бюджет был составлен без учета всех расходов, отметил министр.
При голосовании депутатов Резекненской думы в конце августа по предложению оппозиции об отставке Барташевича большинство проголосовало против, т.е. большинство поддерживает действия Барташевича. Это не говорит ничего хорошего о думе, поскольку здесь четко прослеживается ответственность, считает Спринджукс.
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