Климат и разруха. Почему наводнение в Ливии унесло столько жизней

Наводнение в Дерне — это пример того, как климатические и географические условия могут превратить шторм в катастрофу.

«Наводнения являются наиболее разрушительным стихийным бедствием, когда речь заходит об уничтожении имущества и гибели людей», — говорит Кэтрин Мач, профессор экологии и политики в Университете Майами. Однако опасность и ущерб от них могут сильно различаться, и последствия наводнения в том или ином месте определяет целый набор факторов, говорит она.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Один из них — это климат. В Ливии сухой климат и редко выпадают такие сильные осадки. По данным Национального метеорологического центра Ливии, в воскресенье в окрестностях Дерны выпало рекордное количество осадков — около 400 мм, при том, что обычно за весь сентябрь в этом регионе выпадает всего 1,5 миллиметра осадков.

Из-за изменения климата осадки становятся более интенсивными, говорит Мач. На минувшей неделе тот же шторм «Даниэль» вызвал сильнейшие наводнения в Греции и Турции.

В засушливых регионах вода, как правило, остается на поверхности почвы, а не уходит вглубь, что часто вызывает стремительные наводнения. В более влажных регионах этому препятствует более пористая почва, способная впитывать значительное количество воды.