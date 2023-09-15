Пт, 15.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Шлесерс: "Латвия на первом месте" будет голосовать против правительства Силини

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Айнар Шлесерс
Айнар Шлесерс Фото: Edijs Pālens/LETA

Лидер партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс ожидает от нового правительства плана действий по развитию латвийской экономики.

В интервью программе LTV "Утренняя панорама" Шлесерс заявил, что LPV будет голосовать против нового правительства.

"Мы видим, что государство находится в состоянии стагнации, и мы живем на заемные деньги. Единственный конкретный пункт, включенный в декларацию нового правительства, - это строительство забора на восточной границе", - сказал Шлесерс.

Как сообщалось, сегодня Сейм должен принять решение об утверждении правительства во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство"). Заседание начнется в 10 часов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх