Шлесерс: "Латвия на первом месте" будет голосовать против правительства Силини

Лидер партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс ожидает от нового правительства плана действий по развитию латвийской экономики.
В интервью программе LTV "Утренняя панорама" Шлесерс заявил, что LPV будет голосовать против нового правительства.
"Мы видим, что государство находится в состоянии стагнации, и мы живем на заемные деньги. Единственный конкретный пункт, включенный в декларацию нового правительства, - это строительство забора на восточной границе", - сказал Шлесерс.
Как сообщалось, сегодня Сейм должен принять решение об утверждении правительства во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство"). Заседание начнется в 10 часов.
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