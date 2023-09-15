Шлесерс: "Латвия на первом месте" будет голосовать против правительства Силини

В интервью программе LTV "Утренняя панорама" Шлесерс заявил, что LPV будет голосовать против нового правительства.

"Мы видим, что государство находится в состоянии стагнации, и мы живем на заемные деньги. Единственный конкретный пункт, включенный в декларацию нового правительства, - это строительство забора на восточной границе", - сказал Шлесерс.

Как сообщалось, сегодня Сейм должен принять решение об утверждении правительства во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство"). Заседание начнется в 10 часов.