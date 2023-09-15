Утверждение нового правительства: комментарии Дзинтарса и Таварса

Он прогнозировал, что новый Кабинет министров будет утвержден сегодня с небольшим большинством в Сейме. Однако основы новой коалиции закладывались с начала мая, сказал Дзинтарс, отметив, что сначала это скрывалось, затем отрицалось, а на финишной прямой "было слишком много открытости".

Он считает, что коалиция без принципов, стремясь укрепиться, искала себе подобных - "ей нужен был кто-то еще, кто поддался бы на соблазн должностей и статуса".

По словам политика, Нацобъединение предотвратило наводнение Латвии дешевой рабочей силой из третьих стран, не позволило русскому языку укрепить влияние и заставило увеличить поддержку семей с детьми. "С нами можно соглашаться или не соглашаться, но у нас есть ценности, которые мы не меняем ради сиюминутной выгоды", - сказал Дзинтарс.

Дзинтарс убежден, что сегодня Сейм примет плохое для будущего Латвии решение.