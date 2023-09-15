Утверждение нового правительства: комментарии Дзинтарса и Таварса

Фундамент коалиции, попытки создания которой начались с мая, шаткий, сформирована беспринципная коалиция, заявил лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс в дебатах перед голосованием по утверждению правительства Эвики Силини ("Новое Единство").
Он прогнозировал, что новый Кабинет министров будет утвержден сегодня с небольшим большинством в Сейме. Однако основы новой коалиции закладывались с начала мая, сказал Дзинтарс, отметив, что сначала это скрывалось, затем отрицалось, а на финишной прямой "было слишком много открытости".
Он считает, что коалиция без принципов, стремясь укрепиться, искала себе подобных - "ей нужен был кто-то еще, кто поддался бы на соблазн должностей и статуса".
По словам политика, Нацобъединение предотвратило наводнение Латвии дешевой рабочей силой из третьих стран, не позволило русскому языку укрепить влияние и заставило увеличить поддержку семей с детьми. "С нами можно соглашаться или не соглашаться, но у нас есть ценности, которые мы не меняем ради сиюминутной выгоды", - сказал Дзинтарс.
Дзинтарс убежден, что сегодня Сейм примет плохое для будущего Латвии решение.
Он отметил, что гордится своими коллегами из Нацобъединения и "Объединенного списка", которые понесут потери ради убеждений, но при этом убедительно показали, что принципы, самоуважение и уважение к избирателям дороже.
Таварс: ОС покажет, что значит работать в оппозиции
"Объединенный список" (ОС), оставшись вне правящей коалиции, покажет, "что значит работать в оппозиции", пообещал председатель фракции ОС в Сейме Эдгар Таварс, выступая в дебатах перед голосованием за новое правительство Эвики Силини ("Новое Единство").
ОС очень тщательно оценил, с каких позиций он может лучше и эффективнее добиться того, что обещало избирателям партийное объединение. По словам Таварса, переговоры о сохранении или расширении предыдущей коалиции были "полной ерундой". По его мнению, "Новое Единство" формирует слабое с точки зрения государственной безопасности правительство с ослабленным руководством несколькими министерствами.
"Мы отказываемся участвовать в такой коалиции, потому что интересы и ценности Латвии для нас превыше всего", - сказал Таварс.
По словам политика, ОС обещает следить за политикой нового правительства в области здравоохранения, внутренней и внешней безопасности.
Также Таварсу не стыдно за работу министров ОС в ушедшем в отставку правительстве Кришьяниса Кариньша.
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