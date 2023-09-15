Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре

Россия согласилась помогать Северной Корее в создании спутников и развивать с ней военно-техническое сотрудничество. Со своей стороны Ким Чен Ын заверил Россию в поддержке в ее противостоянии с Западом. Обе страны заявили, что намерены совместными силами бороться с "империализмом". Эти заявления лидеров РФ и КНДР прозучали на фоне агрессивной войны, развязанной Москвой против Украины, в ходе которой, по данным ООН, уже погибли более 9,6 тысячи мирных жителей, и еще более 17,5 тысячи человек были ранены.

После визита Кима на Дальний Восток Северная Корея и Россия намерены продолжить переговоры о двустороннем сотрудничестве в КНДР. Путин принял приглашение Кима посетить Северную Корею.

США и Южная Корея пригрозили новыми санкциями

Между тем США пригрозили, что администрация президента Байдена без колебаний введет дополнительные санкции против России и Северной Кореи, если они заключат новые сделки по продаже оружия. "Мы уже приняли ряд мер по введению санкций в отношении организаций, которые выступали посредниками при продаже оружия между Северной Кореей и Россией, и мы без колебаний введем дополнительные санкции, если это будет необходимо", - заявил 14 сентября представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.