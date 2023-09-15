В Межапарке пьяный водитель разбил три машины и пытался "договориться" с очевидцами

Пьяный водитель устроил ДТП на улице Судрабу Эджус напротив детского сада. Водитель Toyota, возможно, в состоянии алкогольного опьянения не заметил "лежачего полицейского", перелетел через него и потерял контроль над автомобилем. Первой машиной, в которую он врезался, была Renault.

Хозяин Renault выбежал из дома и остановил неадекватного водителя, от которого чувствовался запах алкоголя. Водитель пытался о чем-то договориться со всеми присутствующими.

Renault получила самые незначительные повреждения. В свою очередь, больше всего досталось автомобилю Opel, который получил удар в бок. Кроме того, по инерции машина врезалась в стоящую впереди Škoda.

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