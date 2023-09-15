Лукашенко предложил Путину "сотрудничество на троих" с КНДР

По данным западных экспертов, Путин и Ким Чен Ын обсуждали вопросы военного сотрудничества, в частности поставки северокорейского оружия и боеприпасов России для продолжения войны в Украине. Если такие поставки начнутся, это будет "однозначным нарушением международного права" и резолюции СБ ООН 1874 от июня 2009 года, заявил ранее эксперт Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан. В свою очередь США пригрозили, что КНДР "заплатит высокую цену" за поставки оружия.

Путин рассказал о 300 тысячах новых контрактников

Путин рассказал Лукашенко об успехах в наборе российских контрактников на войну против Украины. По его сведениям, порядка 300 тысяч человек подписали контракты с Минобороны РФ или стали добровольцами. Путин также заметил, что данные о 270 тысячах контрактников, которые он озвучивал несколько дней назад, "уже были устаревшими".

Лукашенко в свою очередь поведал Путину о странах Запада, которые "спят и видят свои регулярные воинские части" в Украине. По утверждению белорусского правителя, в Польше уже сформированы у границы военные соединения, готовые зайти на Украину.

На что Путин заявил, что "мы фиксируем (в Украине. - Ред.) и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов". При этом у России, по его словам, "нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны".