Силиня готова к критике, но просит дать правительству работать

"Критикуйте - я буду слушать, но дайте и возможность работать", - сказала Силиня.

Выступая в дебатах перед голосованием лидер оставшегося в оппозиции Национального объединения Райвис Дзинтарс заявил, что фундамент новой коалиции, которая "лепилась" с мая, кривой и шаткий, и сформирована беспринципная коалиция.

Он также убежден, что Сейм принял вредное для будущего Латвии решение, утвердив новое правительство.

Председатель фракции оставшегося в оппозиции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заявил в ходе дебатов, что ОС вместе с Нацобъединением покажут, что "значит работа оппозиции".

В свою очередь председатель фракции оппозиционной партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс подчеркнул, что смена правительства произошла из чисто прагматического расчета с учетом сделки для избрания на должность президента Эдгара Ринкевича.

Ранее сообщалось, что в Латвии утверждено новое правительство. За него проголосовало 53 депутата.

У правящей коалиции в Сейме 52 голоса, но ее поддерживает независимый депутат Олег Буров - руководитель партии "Честь служить Риге", которая договорилась о сотрудничестве с СЗК.