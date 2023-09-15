Еврокомиссия не продлила запрет на ввоз украинского зерна

Позже они отменили эти меры, когда Еврокомиссия согласилась установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Теперь это эмбарго отменено.

Варшава неоднократно выступала против снятия ограничений на уровне Евросоюза и грозилась, что в таком случае введет собственное эмбарго. Украина же просила, чтобы ЕС сохранил открытыми так называемые "коридоры солидарности", позволяющие ей экспортировать зерно по суше через Польшу и другие восточноевропейские страны. Франция, Германия и Испания поддерживают позицию Киева, заявляя, что торговые ограничения подрывают целостность внутреннего рынка ЕС и усилия европейцев по поддержке Украины.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий узнал о решении Еврокомиссии во время встречи с избирателями и подтвердил, что Варшава введет собственный запрет. "Я бы хотел, чтобы они (Еврокомиссия. - Ред.) продлили запрет, но они этого не сделали. Знаете, что мы сейчас будем делать? Мы продлим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на отсутствие согласия Европейской комиссии. Мы продлим запрет на ввоз украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, фон дер Ляйен, Туска или Вебера, потому что это в интересах польского фермера", - заявил глава правительства Польши.