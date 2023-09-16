Видео ⟩ За занавесом: поток пропагандистской лжи среди камней поражения

Есть ложь, большая ложь, а есть российская пропаганда - таким был девиз телепрограмм Кремля на прошлой неделе. Перевиралось всё: от событий на фронте до заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Блинкен, Кулеба и православный Советский Союз
Россияне, глазом не моргнув, лгали о том, что ракетный обстрел рынка в центре Константиновки Донецкой области, в результате которого погибли 17 человек и 32 человека получили ранения, был осуществлен украинскими вооруженными силами. Вопреки заявлениям международных организаций, пропагандисты кричали, что поставляемые в Украину боеприпасы с обедненным ураном вызовут беспрецедентную вспышку онкологических заболеваний и что это еще одно подтверждение того, что "режим Зеленского" хочет убить всех украинцев.
Идеологи Кремля лгали не только о событиях на фронте, истинность которых не может проверить обычный зритель, пользующийся только традиционными СМИ, но об истории. В этом смысле трагикомической была воскресная программа "Вечер с Владимиром Соловьевым", в которой пропагандист Маргарита Симоньян и кинорежиссер Карен Шахназаров пытались убедить зрителей, что в СССР была религиозная свобода, которой способствовал Сталин. Хотя оба пропагандиста признавали, что большевики взрывали церкви, это, как утверждается, были индивидуальные ошибки, а в целом люди в Советском Союзе сохраняли набожность, а государство отделяло себя от религии и позволяло церкви свободно самовыражаться.
Нарратив Кремля о российской истории базируется на трех столпах - православии, традиционных ценностях и Советском Союзе как одном из высших достижений, когда Россия управляла очень большой территорией, поэтому задача пропагандистов - соединить эти два антагонистических месседжа. Так и возникает странный гибрид православного Советского Союза с набожным советским народом.
Наряду с множественным враньем о фронте и истории, пропагандисты восхищались декларацией саммита G20, делая вид, что она подтверждает поддержку России двумя третями государств мира во главе с глобальным Югом. Также идеологически насыщенные передачи не обошлись без рассказов о различных сексуальных "извращениях", захвативших Запад, высмеивания президента США Джо Байдена и восхищения токсичным для цивилизованного мира мультимиллиардером Илоном Маском.
Также россияне использовали любую возможность, чтобы посмеяться над высшими должностными лицами украинского государства. Так, например, неоднократно был показан сюжет, в котором в киевском ресторане быстрого питания "McDonald’s" встретились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который признался Блинкену, что в студенческие годы "лучшей едой с похмелья" были для него двойной бургер с большой колой в этом ресторане. Из этой невинной шутки, понятной любому жителю Запада, россияне сплели историю о Кулебе, который почти алкоголик и готов продать родину за фастфуд.
На прошлой неделе россияне также вспоминали две годовщины, которые обе, каждая по-своему, лили воду на идеологическую мельницу. Первое – 80-летие со дня освобождения Донецка в годы Второй мировой войны. Пропагандисты заявили, что годовщина этой победы является лучшим объяснением того, за что сегодня борется Россия, так как история повторяется и "фашизм" снова поднял голову. Были также утверждения, что из-за перипетий истории Россия потеряла свои исторические территории, то есть Украину, которую теперь хочет вернуть себе.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Вторая годовщина связана со взрывом газопровода "Северный поток", который, по мнению пропагандистов, произошел по вине США, что привело европейскую экономику к коллапсу, в то время как валовой внутренний продукт России продолжает расти.
Выдать поражение за победу
Если говорить о ситуации на фронте и украинском контрнаступлении, то пропагандисты, вопреки фактам, упорно продолжают убеждать общественность в том, что контрнаступление провалилось. Хотя украинская армия на Южном фронте уже 28 августа полностью освободила стратегически важное село Работино в Запорожской области и сейчас продолжает движение на юго-восток, в том числе прорывая первую линию обороны российских войск, "военкоры" утверждают обратное. А именно, по их версии, не подтвержденной ни одним независимым военным источником, украинцам не удалось прорвать российскую линию обороны, а село Работино до сих пор находится в "серой зоне", поскольку украинцам удалось занять лишь несколько квадратных километров, заплатив за это жизнями полумиллиона солдат. Это, конечно, чистый вымысел и фейковые новости.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Если говорить о ситуации на фронте и украинском контрнаступлении, то пропагандисты, вопреки фактам, упорно продолжают убеждать общественность в том, что контрнаступление провалилось. Хотя украинская армия на Южном фронте уже 28 августа полностью освободила стратегически важное село Работино в Запорожской области и сейчас продолжает движение на юго-восток, в том числе прорывая первую линию обороны российских войск, "военкоры" утверждают обратное. А именно, по их версии, не подтвержденной ни одним независимым военным источником, украинцам не удалось прорвать российскую линию обороны, а село Работино до сих пор находится в "серой зоне", поскольку украинцам удалось занять лишь несколько квадратных километров, заплатив за это жизнями полумиллиона солдат. Это, конечно, чистый вымысел и фейковые новости.
Более того, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов заявил, что Столтенберг также косвенно подтвердил количество погибших украинцев. Откуда такой вывод? Все очень просто - во время встречи Столтенберга с депутатами Европарламента член парламента от Ирландии заявил, что контрнаступление застопорилось, а украинцы потеряли полмиллиона солдат. Поскольку Столтенберг в своем ответе проигнорировал и не прокомментировал заявление ирландского парламентария об украинских потерях, то, по логике Попова, он признал, что эта цифра соответствует действительности.
Попов также подчеркнул, что Столтенберг жаловался, что украинцам очень тяжело на фронте. При этом пропагандист полностью игнорировал то, что на самом деле говорил Столтенберг. "Украинцы постепенно получают преимущество... Они смогли прорвать линию обороны российских войск и продвигаются вперед", - заявил Столтенберг законодателям в Европейском парламенте. Заявление генсека НАТО о том, что украинцам удалось прорвать российскую линию обороны, россияне полностью проигнорировали, а все пропагандисты, включая генералов в отставке, утверждали обратное.
Следует отметить, что, по данным CNN, западные чиновники считают, что Россия уже проиграла войну, поскольку ей не удалось достичь своей основной цели – подчинения Украины. Западные военные чиновники признали, что прогресс в Украине более медленный, чем прогнозировалось два месяца назад, из-за хорошо подготовленной обороны России, но заявили, что Москва уже проиграла независимо от битв за территории. "Это может быть очень долгая битва за территорию, но с точки зрения войны и того, чего Россия хотела достичь, она уже проиграла. Россия ослабила свою мощь и находится на нисходящей траектории", - сказал CNN один чиновник.
"Мысль о том, что Россия может каким-то образом победить, если сохранит захваченные территории, безумна, учитывая, что Россия укрепила НАТО, помогла Финляндии и Швеции вступить в альянс, поставила Украину на путь в НАТО и ЕС", - добавил чиновник.
Также пропагандисты выразили возмущение поставками в Украину боеприпасов с обедненным ураном, утверждая, что в результате все украинцы станут онкологическими
больными, и это подтверждает, что Западу во главе с США нужна только территория Украины, Украина без людей. Газета Sargs утверждает, что ни Центр профилактики и контроля заболеваний США, ни Всемирная организация здравоохранения, ни Международное агентство по атомной энергии не признали обоснованность подобных опасений. Это не помешало представителю МИД России Марии Захаровой безосновательно заявить, что использование боеприпасов с обедненным ураном связано с ростом заболеваемости раком.
"Что касается влияния боеприпасов с обедненным ураном на здоровье человека, я хотел бы опровергнуть заявления российских должностных лиц. Центр профилактики и контроля заболеваний заявил, что нет никаких доказательств, подтверждающих связь боеприпасов с обедненным ураном с раком. Всемирная организация здравоохранения не наблюдала увеличения числа случаев лейкемии или других видов рака после использования урана или обедненного урана. Международное агентство по атомной энергии также недвусмысленно заявило, что нет никаких доказательств существенного воздействия радиации от обедненного урана на здоровье или окружающую среду", - заявила представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.
"Победное шествие" российской дипломатии
Идеологический истеблишмент Кремля счастлив "колоссальным" успехом российской дипломатии, ведь в итоговой декларации саммита G20 нет осуждения российской агрессии в Украине. Учитывая тип стран, входящих в "Большую двадцатку" (например, все страны БРИКС), это неудивительно. Следует отметить, что Китай не участвовал в саммите, и Россия преподносит неучастие последнего как свою победу. По мнению Кремля, Западу не удалось добиться "украинизации" саммита, и две трети мира во главе с глобальным Югом находятся на стороне России.
Газета "The Guardian" пишет, что итоговая декларация саммита этого года прозвучала в гораздо более мягких тонах по отношению к России, чем декларация, принятая год назад на саммите G20 на Бали. Несмотря на критику со стороны Украины, декларацию защищают лидеры западных стран.
Западные официальные лица поддержали этот результат, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал документ "хорошим и сильным результатом". Официальные лица Европейского союза также поддержали это мнение. "Для нас нет ничего проблематичного в этом заявлении - оно не меняет нашей позиции", - заявил высокопоставленный представитель ЕС. А премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал коммюнике "значимым", хотя он сказал, что Япония на протяжении всех переговоров настаивала на выводе российских войск из Украины", - пишет "Politico". Вывод издания: Запад решил пожертвовать публичным осуждением России ради спасения G20.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Большая двадцатка" – это, прежде всего, площадка для решения экономических вопросов. Макрон, в отличие от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, считает, что "эта G20 еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня подавляющее большинство государств-членов G20 осуждают войну на Украине и ее влияние".
Тем временем одиозный пропагандист Соловьев поспешил осудить заявления Макрона о недопустимости участия России в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Соловьев захотел еще раз напомнить французскому президенту о заслугах советских воинов в освобождении Европы от фашизма.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Соловьев также открыто продемонстрировал циничный характер всей российской пропаганды относительно ядерного оружия. А именно, Соловьев, как и остальные пропагандисты, повторяет мантру о том, что США хотят ядерной войны, а Россия не хочет ее ни при каких обстоятельствах, если только ее кто-то не спровоцирует, что бы это ни значило. Соловьев бесстыдно заявил, что его призывы "взорвать" непокорные столицы Запада ничего не значат, так как он не является должностным лицом и может говорить все, что хочет. С другой стороны, в официальной оборонной доктрине России отмечается, что ядерное оружие может быть использовано в оборонных целях только в случае угрозы суверенитету России. Поэтому понятно, что Вашингтон хочет ядерной войны, а Россия к ней готова.
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