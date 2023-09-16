Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Вторая годовщина связана со взрывом газопровода "Северный поток", который, по мнению пропагандистов, произошел по вине США, что привело европейскую экономику к коллапсу, в то время как валовой внутренний продукт России продолжает расти.

Выдать поражение за победу

Если говорить о ситуации на фронте и украинском контрнаступлении, то пропагандисты, вопреки фактам, упорно продолжают убеждать общественность в том, что контрнаступление провалилось. Хотя украинская армия на Южном фронте уже 28 августа полностью освободила стратегически важное село Работино в Запорожской области и сейчас продолжает движение на юго-восток, в том числе прорывая первую линию обороны российских войск, "военкоры" утверждают обратное. А именно, по их версии, не подтвержденной ни одним независимым военным источником, украинцам не удалось прорвать российскую линию обороны, а село Работино до сих пор находится в "серой зоне", поскольку украинцам удалось занять лишь несколько квадратных километров, заплатив за это жизнями полумиллиона солдат. Это, конечно, чистый вымысел и фейковые новости.

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи