Разъяснением ЕС тема ареста машин с номерами РФ не закрыта

Судья в Любеке указывает, что авторы санкционного регламента "имели в виду в качестве имеющих состав нарушения только действия коммерческого характера, поскольку только такие действия способны обеспечить прибыли России, в частности, путем продажи легковой машины или сдачи ее в аренду в ЕС".

"Идея принятия регламента ЕС состояла в том, чтобы финансово ослабить российское государство путем лишения его доходов. Некоммерческий ввоз легкового автомобиля - это не тот случай", - констатирует судья.

Почему в санкционном списке оказалась туалетная бумага

Именно так понимает смысл экономических санкций ЕС против России и адвокат Ойген Хайнрих: "У регламента 833/2014 есть одна очень простая и всем понятная цель - максимально ослабить Россию и заставить ее прекратить агрессивную войну в Украине. Для этой цели авторы регламента в несколько этапов - приняты уже 11 санкционных пакетов - вводили запреты на импорт, очевидно ориентируясь на наиболее значимые статьи экспорта из РФ. Иначе невозможно объяснить включение в список, например, туалетной бумаги".

Если толковать эту норму Евросоюза так, как ее толковать положено в совокупности с остальными нормами и используя юридическую технику, а не дилетантское понимание, указывает адвокат, то никаких проблем у туриста на границе быть не должно. И если в предыдущем интервью для DW Хайнрих назвал арест немецкими таможенниками машин с российскими номерами "эксцессом исполнителя", то теперь он говорит об "эксцессе бюрократа": " Это случай классической европейской бюрократии. Евросоюз - это очень хорошая и нужная вещь, но его органы в Брюсселе порой занимаются имитацией бурной деятельности".