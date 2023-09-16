Лукашенко готовится к выборам и теряет доверие. Новый тренд?

Среди важных моментов Слюнькин также называет введение нового пакета санкций против Беларуси, который хотя и не является угрозой экономике Беларуси, но иллюстрирует тренд о сохранении санкционного давления. "Беларусь также все чаще входит в повестку международных организацией. Парламентская ассамблея ОБСЕ впервые задокументировала процесс десуверенизации Беларуси, назвав его "мягкая аннексия Беларуси Россией". Кроме того, Павел Слюнькин отметил рост институализации отношений с демсилами Беларуси.

Власти готовятся к избирательному циклу 2024-2025 годов

Главный тренд во внутренней политике Беларуси, о котором рассказал основатель агентства Sense Analytics Артем Шрайбман - это начало подготовки власти к избирательному циклу 2024-2025 годов. Так, власти прибегают к популистскому дискурсу, организовывая, рейды чиновников и пропагандистов в магазины с критикой торговых сетей и местных властей. "Продолжается герметизация власти, что летом проявилось в окончательной зачистке политических партий: из 15 партий в стране остались лишь четыре провластные. Это делается для того, чтобы было проще провести электоральные компании. Оппозиция, вероятно, впервые не будет присутствовать даже в бюллетене", - пояснил Шрайбман.

Кроме того, аналитик отметил милитаризацию внутренней политики, как в виде принятия Лукашенко закона "О народном ополчении", так и в виде создания новых отрядов спецназа: "Власти не скрывают, что эти подразделения создаются для того, чтобы работать с оппозицией".